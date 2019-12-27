Льюис Хэмилтон – Лучший европейский спортсмен года

По результатам голосования, организованного информационным агентством PAP, вместе с 26 другими европейскими агентствами, Льюис Хэмилтон признан лучшим европейским спортсменом 2019 года.

В первой двадцатке по итогам года четверо легкоатлетов, трое теннисистов и одна россиянка – Мария Ласицкене.

Результаты голосования

Спортсмен

Страна

Вид спорта

1. Льюис Хэмилтон

Великобритания

Формула 1

2. Рафаэль Надаль

Испания

теннис

3. Марсель Хиршер

Австрия

горные лыжи

4. Новак Джокович

Сербия

теннис

5. Сифан Хассан

Нидерланды

лёгкая атлетика

6. Вирджил ван Дейк

Нидерланды

футбол

7. Карстен Вархольм

Норвегия

лёгкая атлетика

8. Марк Маркес

Испания

мотогонки

9. Яннис Адетокунбо

Греция

баскетбол

10. Йоханнес Тиннес Бё

Норвегия

биатлон

11. Тереза Йохауг

Норвегия

лыжи

12. Дайна Эшер-Смит

Великобритания

лёгкая атлетика

13. Катинка Хоссу

Венгрия

плавание

14. Мария Ласицкене

Россия

лёгкая атлетика

15. Адам Пити

Великобритания

плавание

16. Лука Дончич

Словения

баскетбол

17. Йоханнес Клебо

Норвегия

лыжи

18. Криштиану Роналду

Португалия

футбол

19. Никлас Каул

Германия

лёгкая атлетика

20. Стефанос Циципас

Греция

теннис