Новое на сайте

еще
Пятница, 27 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЛьюис Хэмилтон – Лучший европейский спортсмен года
Автоспорт

Льюис Хэмилтон – Лучший европейский спортсмен года

AdminНет комментариев
Добавлено

По результатам голосования, организованного информационным агентством PAP, вместе с 26 другими европейскими агентствами, Льюис Хэмилтон признан лучшим европейским спортсменом 2019 года.

В первой двадцатке по итогам года четверо легкоатлетов, трое теннисистов и одна россиянка – Мария Ласицкене.

Результаты голосования

Спортсмен
Страна
Вид спорта

1. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Формула 1

2. Рафаэль Надаль
Испания
теннис

3. Марсель Хиршер
Австрия
горные лыжи

4. Новак Джокович
Сербия
теннис

Читайте также:  Ле-Ман: Смена лидера и авария Rebellion

5. Сифан Хассан
Нидерланды
лёгкая атлетика

6. Вирджил ван Дейк
Нидерланды
футбол

7. Карстен Вархольм
Норвегия
лёгкая атлетика

8. Марк Маркес
Испания
мотогонки

9. Яннис Адетокунбо
Греция
баскетбол

10. Йоханнес Тиннес Бё
Норвегия
биатлон

11. Тереза Йохауг
Норвегия
лыжи

12. Дайна Эшер-Смит
Великобритания
лёгкая атлетика

13. Катинка Хоссу
Венгрия
плавание

14. Мария Ласицкене
Россия
лёгкая атлетика

15. Адам Пити
Великобритания
плавание

Читайте также:  Нико Хюлкенберг: Я пока не готов уходить в Формулу E

16. Лука Дончич
Словения
баскетбол

17. Йоханнес Клебо
Норвегия
лыжи

18. Криштиану Роналду
Португалия
футбол

19. Никлас Каул
Германия
лёгкая атлетика

20. Стефанос Циципас
Греция
теннис

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Алонсо реалистично оценивает свои шансы в Дакаре

Росс Браун о санкциях в случае финансовых нарушений

В Швейцарии собирают подписи за отмену запрета на гонки

Себастьян Феттель: Мне есть, что доказывать

Карлос Сайнс: В McLaren я обрёл уверенность

Закрыть