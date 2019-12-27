Марк Хьюз о шести титулах Льюиса Хэмилтона

Британский журналист Марк Хьюз рассуждает о том, что позволило Льюису Хэмилтону стать лучшим гонщиком Формулы 1 гибридной эры и добиться столь впечатляющего преимущества над соперниками.

Льюис Хэмилтон выиграл свой шестой титул через 11 лет после первого, и это стало самым продолжительным подобным периодом в истории спорта, когда одному и тому же гонщику удаётся доминировать на трассах чемпионата.

Статистика говорит сама за себя и становится ещё более красноречивой, если рассматривать её в контексте двух периодов карьеры Хэмилтона: с 2007-го по 2012-й он выступал за McLaren, а с 2013-го его командой стала Mercedes.

За шесть сезонов в McLaren он выиграл только один титул, остальные пять были завоёваны за рулём машин, построенных в Брэкли. Не вызывает сомнений, что основным фактором, позволившим добиться столь впечатляющих достижений, стало технологическое преимущество Mercedes в годы гибридной эры.

Для сравнения: когда Хэмилтон выступал за McLaren, то сначала (в 2007-м и 2008 гг.) эта команда была вполне конкурентоспособной, затем (в 2009-м) несколько сдала позиции, потом вновь прибавила, но всё-таки уступала Red Bull Racing (с 2010-го по 2012-й).

Но даже в те годы Льюиса часто называли «самым быстрым гонщиком Формулы 1», даже если кто-то не считал его безоговорочно лучшим. Ведь были такие, кто обычно полагал, что наиболее всесторонне подготовленный профессионал – это всё-таки Фернандо Алонсо.

Но именно невероятная скорость Хэмилтона, которую тот демонстрировал в год своего дебюта в чемпионате, сыграла ключевую роль в скандальном разводе испанца с McLaren в 2007 году.

После той истории карьера Алонсо уже не была прежней. Он неправильно повёл себя, когда ему показалось, что команда нарушила данные ему обещания, не предоставив приоритетный статус. В своё последнее десятилетие в Формуле 1 он регулярно оказывался, что называется, не в том месте и не в то время.

А Хэмилтон даже в год своего дебюта в чемпионате выступал на очень высоком уровне и в 2008-м стал чемпионом, завоевав титул буквально в последних поворотах финальной гонки сезона. Однако в начале 2009-го машина McLaren не позволяла бороться даже за подиумы, и в следующие четыре сезона, проведённые в команде из Уокинга, Льюису удавалось блеснуть только в те редкие моменты, когда Себастьян Феттель за рулём машин Red Bull, построенных Эдрианом Ньюи, был не в лучшей форме.

С 2010-го по 2013 гг. в чемпионате доминировала Red Bull Racing, и за весь тот период Хэмилтон выиграл столько же гонок, сколько за один только 2019 год.

Но в конце 2012-го он совершил поступок, не менее яркий, чем его подвиги на трассах, когда расстался с McLaren и заменил Михаэля Шумахера в команде Mercedes, которая тогда мало чем могла похвастаться. И хотя в 2013-м Льюис одержал лишь одну победу, в 2014-м в Формуле 1 началась гибридная эра, а в Mercedes уделяли повышенное внимание переходу на силовые установки нового поколения, вкладывая в их разработку огромные средства, что и стало основой для дальнейших успехов.

В итоге самый быстрый гонщик получил в своё распоряжение самую быструю машину, и в Формуле 1 не было той силы, которая могла бы всерьёз этому противостоять. И только пара технических проблем в 2016-м помешала Хэмилтону выиграть все чемпионаты в годы гибридной эры.

Статистика официальных достижений говорит о том, что Льюис уже с большим отрывом опережает Себастьяна Феттеля, а если кто-то и сможет с ним всерьёз соперничать, то это уже будут представители нового поколения гонщиков – Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, которые на 12-13 лет младше действующего чемпиона мира.