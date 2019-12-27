Росс Браун о санкциях в случае финансовых нарушений

В сезоне 2021 года вступит в действие новый финансовый регламент, ограничивающий бюджеты команд на уровне $175 млн. в год. Вопрос в том, как эти ограничения будут контролироваться, и какие последствия наступят за их нарушение?

Финансовую документацию за сезон команды должны представить аудиторам к концу марта следующего года, а срок давности по финансовым нарушениям будет составлять пять лет. Значит ли это, что итоги любого сезона за эти пять лет могут быть пересмотрены, а победители чемпионата мира, получающие кубки на церемонии FIA в декабре, будут иметь лишь временный статус?

Отвечая на вопрос Racefans, спортивный директор Формулы 1 Росс Браун прояснил ситуацию…

Росс Браун: «Рабочая группа по ограничению бюджетов определит порядок наложения штрафов в случае финансовых нарушений.

Допустим, команда была признана нарушившей ограничение бюджета – тогда санкции могут быть очень серьезными, как в случае нарушений технического регламента. Но мы не будем ждать до марта, чтобы подтвердить итоги сезона. В течение года будут проводиться проверки, и если мы выявим какие-то нарушения, этим вопросом сразу займутся аудиторы, работая вместе с командой.

Таким образом, ждать окончательных итогов чемпионата мира до весны не придётся. Мы будем проводить оценки по ходу сезона, они будут менее формальными, чем итоговый финансовый аудит, но позволят нам контролировать ситуацию».