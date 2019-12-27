Себастьян Феттель: Мне есть, что доказывать

В интервью австрийскому Motorsport-Magazin гонщик Ferrari Себастьян Феттель говорил об источниках мотивации и сравнении с напарниками…

Себастьян Феттель: «Я выступаю потому, что до сих пор хочу доказать себе, что я лучший гонщик в мире. Я не хочу доказывать это всем. Не поймите меня неправильно, я не хочу показаться эгоистом, но я делаю это для себя. Мне нравится моя работа, нравится то, чем я занимаюсь. И я очень амбициозен. В этом моя мотивация, в этом цель. Я хочу доказать самому себе, что могу этого добиться.

Я понимаю, что моё будущее в Формуле 1 будет короче моего прошлого. Но я не знаю, сколько ещё буду выступать. Моя главная цель – выиграть титул, доказать себе, что мы можем этого добиться.

Мне не всё нравится в сегодняшних правилах и машинах, по сравнению с тем, что было раньше. Но не я составляю правила. Да и угодить всем при написании регламента невозможно.

Очевидно, люди сравнивают минувший сезон с 2014-м, когда в личном зачёте я уступил Риккардо – своему напарнику. На бумаге я действительно уступил, но в том сезоне многое складывалось не так, как мы надеялись.

Я рассчитывал, что мы сможем выигрывать гонки. Мне недостаточно было просто подниматься на подиум. Моё отношение к этому в тот момент отличалось от отношения Даниэля. 2014-й не был для меня удачным. Не хочу сказать, что мне не повезло, но несколько раз подводила машина, что сказалось на результатах.

Для меня важно, как я сам оцениваю прошедший год. Я не чувствую какого-то прессинга в борьбе с напарниками. Я не боюсь конкуренции и по-прежнему считаю, что могу победить любого, кто бы ни выступал со мной в одной команде».