В январе состоится премьера сериала о Формуле 2

В 2020 году состоится премьера документального сериала «Ф2: следуя за мечтой», в котором пойдёт рассказ о минувшем сезоне этой молодёжной серии, сложившемся весьма драматично. Сериал будет показан на цифровой платформе F1 TV.

Судя по первому трейлеру, он обещает быть интересным, ведь каждая серия включает не только лучшие моменты гонок и кадры, снятые за кулисами спортивных событий в боксах команд и паддоке, но и рассказывает о жизни гонщиков Формулы 2 за пределами трассы.

За кадром в первых частях сериала звучат голоса британского тележурналиста Алекса Джейкса, комментирующего этапы Ф2 и Ф3, а также Джека Эйткена, гонщика команды Campos Racing и тест-пилота Renault.

Одним из центральных эпизодов станет трагический инцидент, произошедший в Спа, и события, за ним последовавшие. Тогда, в августе 2019-го, страшная авария унесла жизнь гонщика Arden Антуана Юбера, а пилот Sauber Junior Team Хуан-Мануэль Корреа получил тяжёлые травмы. Но уже через неделю после трагедии гонщики Формулы 2 вновь вышли на старт в Монце.

«Шок ещё не прошёл, все ещё испытывали скорбные переживания и продолжали обсуждать случившееся, но когда надо было выходить на старт, как только визоры на шлемах были закрыты, все вновь стали гонщиками», – прокомментировал Бруно Мишель, руководитель серии.

Премьера пяти эпизодов сериала состоится вскоре после Нового года, а первую серию подписчики F1 TV смогут посмотреть уже 2 января.