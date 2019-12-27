Новое на сайте

еще
Пятница, 27 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Швейцарии собирают подписи за отмену запрета на гонки
Автоспорт

В Швейцарии собирают подписи за отмену запрета на гонки

AdminНет комментариев
Добавлено

После серьёзной аварии во время «24 часов Ле-Мана» в 1955 году, унесшей жизни 84 человек, в Швейцарии законодательно запрещены гонки. Горные гонки, ралли и картинг разрешены, но статья 52 закона о дорожном движении запрещает кольцевые гонки, в которых несколько машин одновременно ведут борьбу.

Предпринималось несколько попыток снять запрет, но в 2009-м и 2011-м для этого не хватило нескольких голосов. Единственное исключение сделали для гонок Формулы Е, да и то в условиях строгих ограничений. Этап Формулы Е 10 июня 2018 года в Цюрихе стал первой кольцевой гонкой на швейцарской земле с 1954 года.

Читайте также:  Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики

Местный активист Марко Шлепфер справедливо считает запрет устаревшим и борется с ним лично, опубликовав петицию за его отмену. Пока набрано лишь 2446 голосов, но Марко с оптимизмом оценивает свои шансы, ведь современные кольцевые гонки весьма безопасны – и интерес к ним в Швейцарии очень велик.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Себастьян Феттель: Мне есть, что доказывать

Карлос Сайнс: В McLaren я обрёл уверенность

Роберт Шварцман об ошибках и методах их исправления

Лука ди Монтедземоло об итогах сезона для Ferrari

Кауэлл: В квалификации Ferrari была лучше Mercedes

Закрыть