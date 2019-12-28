Брандл: Лучший момент сезона? Первая победа Леклера

Шарль Леклер лидировал в Бахрейне и мог выиграть гонку, но на 46-м круге перестал работать один из цилиндров – отказала свеча, так что свою первую победу монегаск одержал уже во второй части сезона – в Спа. Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл считает эту победу самым ярким моментом уходящего года.

Мартин Брандл: «Я считаю этот сезон лучшим после появления гибридных турбомоторов, а его самым ярким моментом для меня стала первая победа Шарля Леклера.

В Бахрейне он был близок к тому, чтобы выиграть гонку, но уступил из-за проблем с машиной, потом претендовал на победу в Австрии, но Ферстаппен отобрал у него первое место. Но в Бельгии всё получилось – и Шарль заслуженно победил!»