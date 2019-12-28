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Автоспорт

Гран При Азербайджана берёт курс на экологию

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В феврале организаторы Гран При Азербайджана продлили контракт с Формулой 1 ещё на три года, таким образом, гонка в Баку будет проводиться до 2023-го включительно. В этот период в чемпионате мира должны происходить довольно существенные изменения, связанные с переходом на новый регламент, но они не влияют на действующие договорённости.

При этом азербайджанская сторона готова к тому, что долгосрочные планы Формулы 1 сделать чемпионат экологически нейтральным всё-таки потребуют некоторых дополнительных затрат.

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Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit: «Контракт – это такая вещь, которую желательно один раз подписать и больше к ней не возвращаться. Все вопросы с FOM мы решаем в рабочем порядке, и если нет никаких значительных изменений суммы, в которую нам обходится проведение гонки, то о корректировке контракта говорить не стоит.

Если Формула 1 что-то делает дополнительно и за свой счёт, мы это, конечно, только приветствуем. Если же появляются новые факторы, влияющие на нашу ситуацию, то мы смотрим, можем ли мы себе это позволить.

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Например, сейчас так получилось, что и наша страна, и Формула 1 решили уделить больше внимания “зелёной политике”, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Причём в нашем случае речь идёт не только о самом Гран При Азербайджана, но и обо всём процессе его подготовки и организации, т.е. речь идёт об оптимизации логистики, в частности, о более широком использовании электрических технологий и оборудования.

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Понятно, что всё это немножко удорожает наш проект, какие-то определённые его части, но в любом случае счёт идёт не на миллионы. Но это совместная политика, которую мы хотим вести».

Источник:www.f1news.ru
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