Хэмилтон не получит рыцарского звания в 2020 году

Вчера вечером в Великобритании был обнародован официальный список граждан Соединённого Королевства, чьи достижения в той или иной общественно значимой области заслуживают высоких государственных наград.

В этом списке 1097 имён – это политики, предприниматели, учёные, видные представители сферы культуры и, конечно, выдающиеся спортсмены, особо отличившиеся в уходящем году.

Но имени Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона мира, там нет, несмотря на то, что его кандидатура была официально поддержана Британской автоспортивной федерацией.

Неделю назад президент этой организации Дэйв Ричардс заявил, что если Хэмилтон не будет удостоен в этом году рыцарского звания, то это станет очень серьёзным упущением.

Теперь это свершившийся факт. В социальных сетях он уже вызывал довольно бурное обсуждение, высказываются предположения, что в правительственных кругах Великобритании накладывают вето на кандидатуры тех граждан, которые предпочитают не платить налоги на родине, а Хэмилтон живёт в Монако.

Но есть и другое мнение: автоспорт, к сожалению, не считается столь важным и популярным видом спорта, как, например, крикет. В частности, в новогоднем наградном списке, подписанном Королевой Елизаветой II – четыре игрока сборной Великобритании по крикету.