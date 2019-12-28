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Автоспорт

Хэмилтон не получит рыцарского звания в 2020 году

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Вчера вечером в Великобритании был обнародован официальный список граждан Соединённого Королевства, чьи достижения в той или иной общественно значимой области заслуживают высоких государственных наград.

В этом списке 1097 имён – это политики, предприниматели, учёные, видные представители сферы культуры и, конечно, выдающиеся спортсмены, особо отличившиеся в уходящем году.

Но имени Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона мира, там нет, несмотря на то, что его кандидатура была официально поддержана Британской автоспортивной федерацией.

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Неделю назад президент этой организации Дэйв Ричардс заявил, что если Хэмилтон не будет удостоен в этом году рыцарского звания, то это станет очень серьёзным упущением.

Теперь это свершившийся факт. В социальных сетях он уже вызывал довольно бурное обсуждение, высказываются предположения, что в правительственных кругах Великобритании накладывают вето на кандидатуры тех граждан, которые предпочитают не платить налоги на родине, а Хэмилтон живёт в Монако.

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Но есть и другое мнение: автоспорт, к сожалению, не считается столь важным и популярным видом спорта, как, например, крикет. В частности, в новогоднем наградном списке, подписанном Королевой Елизаветой II – четыре игрока сборной Великобритании по крикету.

Источник:www.f1news.ru
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