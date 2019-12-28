Лео Турини о некоторых итогах десятилетия

Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини по-своему подвёл итоги уходящего десятилетия, составив хит-парад из незабываемых моментов, запавших ему в душу с 2010 года. Во многом хочется с ним согласиться.

Традиционные игры под занавес очередного десятилетия: все вспоминают какие-то любимые моменты, фильмы, книги, политические или экономические события и т.д. Словом, то, что больше всего запомнилось.

А я составил такой список, связанный с периодом в истории Формулы 1 с 2010-го по 2019 гг.

Гонщик десятилетия

За это время у нас было всего три чемпиона: Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. Я выбираю Льюиса, ведь он уже давно демонстрирует преимущество перед всеми остальными, в том числе, психологическое. Разумеется, один раз он всё-таки допустил промашку, и титул достался Нико Росбергу.

Откровение десятилетия

Поскольку в 2010 году Феттель и Хэмилтон уже заявили о себе, а звезда Шарля Леклера только начинает восходить, я безоговорочно выбираю Макса Ферстаппена. Он сразу произвёл впечатление, с первого же Гран При, который провёл в составе Red Bull Racing, выиграв ту гонку. Причём он дебютировал в Формуле 1, когда ещё был несовершеннолетним. Порой Макс вызывает противоречивые оценки, но он яркая личность.

Подиум десятилетия

Валенсия-2012. Фернандо Алонсо, выступавший тогда за Ferrari, одержал победу, второе место занял Кими Райкконен, третье – Михаэль Шумахер.

Думайте, что хотите, но в тот день я был на Украине, где проходили матчи чемпионата Европы по футболу, и вечером, когда играли сборные Италии и Англии, мне позвонил президент Ferrari Лука ди Монтдземоло.

«Ты видел, там, на подиуме, собрались трое наших парней!» – сказал он.

Гран При десятилетия

Конечно, выбор сделать непросто, ведь, хотя мы постоянно жалуемся, что гонки проходят скучно, на самом деле захватывающих Гран При было немало. Я решил прислушаться к голосу сердца и выбрал Венгрию 2017 года.

Феттель одержал победу на машине с неисправным рулевым управлением, а Кими Райкконен не стал обгонять напарника во имя интересов команды, хотя уже несколько лет не выигрывал гонок. Это был незабываемый момент – для тех, кто понимает, в чем смысл жизни (к сожалению, нас остаётся всё меньше).

Боль десятилетия

Однажды вечером в конце декабря 2013 года мне позвонили с неизвестного номера – я услышал всего четыре слова, но это была весть о беде, которая постигла Михаэля Шумахера. К великому сожалению, я сразу понял, что это уже навсегда.

Машина десятилетия

Тот случай, когда определиться непросто, но это приятно. Приходится выбирать между машиной Red Bull, построенной Эдрианом Ньюи для чемпионата 2013 года, и любой из Mercedes гибридной эры. Всё-таки я отдаю предпочтение вторым.

Разочарование десятилетия

Прошу прощения, но это Ferrari. За все десять лет они так и не построили лучшую машину чемпионата. Ни разу!

Сначала президентом компании был Монтедземоло, затем Серджио Маркионне, теперь это Джон Элканн. Сменилось несколько руководителей команды, от Доменикали до Бинотто – а ещё были Маттиачи и железный человек Маурицио Арривабене.

Мы отправляли своих инженеров в Mercedes, умудрились сделать так, что померк талант Фернандо Алонсо, иссяк творческий потенциал Феттеля, но наконец, слава Богу, благодаря Шарлю Леклеру снова забрезжил луч надежды. Может, пора всерьёз взяться за дело? Или нас ждёт очередное десятилетие печали?

Фраза десятилетия

«Оставьте меня в покое, я знаю, что делаю», – сказал Кими на пути к победе в Гран При Абу-Даби 2012 года. Десятилетие, которое вот-вот подойдёт к концу, Формула 1 начала без Райкконена, но, к счастью, он по-прежнему с нами!