Маттиа Бинотто: Мы инвестируем в будущее

По словам руководителя Скудерии Маттиа Бинотто, суть политики Ferrari заключается в том, что компания инвестирует средства в развитие команды, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Маттиа Бинотто: «Мы обязаны добиваться дальнейших улучшений, это наш долг. Поэтому мы инвестируем в будущее, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Важнее всего добиться стабильности в работе, но для этого иногда вам нужно терпение.

Если анализировать прошлое, то можно увидеть, что команды, у которых были победные циклы, готовились к ним на протяжении нескольких лет, но я верю в то, что Ferrari просто обязана бороться за победы, мы считаем это своей целью. Прямо сейчас я могу пообещать только одно: у команды боевой настрой, мы хотим ещё не раз доставить болельщикам такую же радость, как в прошлом году в Монце.

Машину мы представим довольно скоро, намного раньше, чем другие команды – 11 февраля, это связано с интенсивной программой испытаний. Регламент в следующем сезоне останется стабильным, поэтому машина будет развитием предыдущей модели в соответствии с тем направлением, которое мы избрали во второй половине минувшего сезона».