Новое на сайте

еще
Суббота, 28 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМаттиа Бинотто: Мы инвестируем в будущее
Автоспорт

Маттиа Бинотто: Мы инвестируем в будущее

AdminНет комментариев
Добавлено

По словам руководителя Скудерии Маттиа Бинотто, суть политики Ferrari заключается в том, что компания инвестирует средства в развитие команды, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Маттиа Бинотто: «Мы обязаны добиваться дальнейших улучшений, это наш долг. Поэтому мы инвестируем в будущее, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Важнее всего добиться стабильности в работе, но для этого иногда вам нужно терпение.

Если анализировать прошлое, то можно увидеть, что команды, у которых были победные циклы, готовились к ним на протяжении нескольких лет, но я верю в то, что Ferrari просто обязана бороться за победы, мы считаем это своей целью. Прямо сейчас я могу пообещать только одно: у команды боевой настрой, мы хотим ещё не раз доставить болельщикам такую же радость, как в прошлом году в Монце.

Читайте также:  Ф2: Мазепин – самый быстрый в последний день тестов

Машину мы представим довольно скоро, намного раньше, чем другие команды – 11 февраля, это связано с интенсивной программой испытаний. Регламент в следующем сезоне останется стабильным, поэтому машина будет развитием предыдущей модели в соответствии с тем направлением, которое мы избрали во второй половине минувшего сезона».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Porsche построили двигатель для Формулы 1

Марк Хьюз о шести титулах Льюиса Хэмилтона

В январе состоится премьера сериала о Формуле 2

Фернандо Алонсо: Спасибо, 2019-й!

Льюис Хэмилтон – Лучший европейский спортсмен года

Закрыть