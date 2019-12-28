Новое на сайте

еще
Суббота, 28 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМаттиа Бинотто: Расстановка сил изменится не сразу
Автоспорт

Маттиа Бинотто: Расстановка сил изменится не сразу

AdminНет комментариев
Добавлено

В начале ноября в дни американского гоночного уик-энда в Остине был представлен новый регламент чемпионата, который вступит в силу в 2021 году. Формулу 1 ожидают поистине революционные преобразования, и многие ждут, что это изменит сложившуюся расстановку сил.

Но существенных перемен ждать всё-таки не стоит, что по сути подтвердил руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто, отметив, что по ходу следующего сезона только топ-команды смогут параллельно заниматься и модернизацией машины 2020 года, и разрабатывать шасси для 2021-го.

Читайте также:  Джолион Палмер: Леклер стал более агрессивным

«Новый регламент обеспечит стабильность Формуле 1 на пять лет, – сказал Бинотто. – Но я думаю, что в 2021 году преимущество получат те команды, у которых больше ресурсов, чем у остальных. Это лишь подтвердит тот факт, что в 2020-м не все смогут позволить себе выделять дополнительные средства на работу над новыми проектами. Однозначно, сценарий, по которому будут развиваться события в 2021 году, будет не сильно отличаться от того, что мы видим сегодня.

Читайте также:  Лоуренс Стролл: Мы уже готовимся к следующему сезону

Конечно, новый регламент составлен таким образом, что конструкторы получат большую степень свободы инженерного творчества по сравнению с нынешней ситуацией. Я убеждён, что мы довольно быстро, уже через три года после перехода на этот регламент, выйдем на максимально возможный уровень скоростей, и разница в результатах между лидерами и аутсайдерами сократится.

Если коротко, то цель по выравниванию возможностей команд, которую ставят перед собой в Liberty Media, реально достижима. Но это произойдёт не сразу».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Хэмилтон не получит рыцарского звания в 2020 году

Гран При Азербайджана берёт курс на экологию

Брандл: Лучший момент сезона? Первая победа Леклера

Маттиа Бинотто: Мы инвестируем в будущее

В Porsche построили двигатель для Формулы 1

Закрыть