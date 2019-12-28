Маттиа Бинотто: Расстановка сил изменится не сразу

В начале ноября в дни американского гоночного уик-энда в Остине был представлен новый регламент чемпионата, который вступит в силу в 2021 году. Формулу 1 ожидают поистине революционные преобразования, и многие ждут, что это изменит сложившуюся расстановку сил.

Но существенных перемен ждать всё-таки не стоит, что по сути подтвердил руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто, отметив, что по ходу следующего сезона только топ-команды смогут параллельно заниматься и модернизацией машины 2020 года, и разрабатывать шасси для 2021-го.

«Новый регламент обеспечит стабильность Формуле 1 на пять лет, – сказал Бинотто. – Но я думаю, что в 2021 году преимущество получат те команды, у которых больше ресурсов, чем у остальных. Это лишь подтвердит тот факт, что в 2020-м не все смогут позволить себе выделять дополнительные средства на работу над новыми проектами. Однозначно, сценарий, по которому будут развиваться события в 2021 году, будет не сильно отличаться от того, что мы видим сегодня.

Конечно, новый регламент составлен таким образом, что конструкторы получат большую степень свободы инженерного творчества по сравнению с нынешней ситуацией. Я убеждён, что мы довольно быстро, уже через три года после перехода на этот регламент, выйдем на максимально возможный уровень скоростей, и разница в результатах между лидерами и аутсайдерами сократится.

Если коротко, то цель по выравниванию возможностей команд, которую ставят перед собой в Liberty Media, реально достижима. Но это произойдёт не сразу».