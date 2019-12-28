Мика Хаккинен: Результаты Леклера впечатляют

23 декабря в Ferrari объявили о продлении на пять лет контракта с Шарлем Леклером. Выступления молодого гонщика из Монако в 2019 году произвели хорошее впечатление не только на руководство Скудерии, но и на двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена.

Мика Хаккинен: «Просто невероятно, как в прошедшем сезоне Шарль одолел Себастьяна Феттеля. Этот факт производит ещё большее впечатление, если принять во внимание, каким огромным опытом обладает Себастьян не только в Формуле 1, но и в Ferrari. Такие результаты стали возможными благодаря таланту Леклера.

В Ferrari обычно не дают гонщикам времени на раскачку, поэтому важно с самого начала показывать результаты, окружив себя правильными людьми, чтобы они предоставляли необходимую информацию и помогали прогрессировать. Речь идёт не только о пилотировании машины, но и об умении справляться с прессингом.

Я не хочу говорить, кто из гонщиков Ferrari виноват в столкновении в Бразилии. Однако произошедшее явно показывает, что в команде серьёзная проблема. Подобного рода вещи не должны происходить».

Отвечая на вопрос, кого из нынешних гонщиков он пригласил бы в свою команду Формулы 1, Мика заявил: «Я бы пригласил Валттери Боттаса и Леклера. Но если говорить о гонщиках, выступавших в разные годы, я бы, вероятно, сам выступал за свою команду!»