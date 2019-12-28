В Pininfarina разработали шлем с новой системой Cool-X

Американское подразделение знаменитой компании Pinifarina совместно с фирмой Roux Racing SRL, специализирующейся на производстве гоночных шлемов, разработали целую линейку инновационных моделей, отличающихся применением любопытных технологических решений.

Семь версий новых шлемов, производство которых начнётся в 2020 году, предназначены для использования в различных категориях гонок, и их особенность состоит в использовании специальной системы водяного охлаждения Cool-X.

Наиболее дорогая модель R-1CF Gloss Carbon создана с учётом особенностей гонок одноместных машин и может применяться в том числе в Формуле 1. В неё встроена водяная «рубашка», в которой происходит рециркуляция жидкости, что позволяет поддерживать постоянную температуру на уровне 11,1 градуса. Как заявляют разработчики, это обеспечивает комфортные условия для гонщика, снижает тепловую нагрузку и способствует поддержанию максимальной концентрации.

Но это ещё не вся технологическая начинка шлема: в него интегрирована система подачи питьевой воды, а также высококачественная аудио-гарнитура с функцией шумоподавления.

Дизайнеры Pininfarina подвергли пересмотру буквально все элементы шлема, сделав более удобными точки крепления системы HANS и усовершенствовав механизм подъёма визора. Новая модель полностью соответствует действующим стандартам безопасности, введённым FIA в 2018 году.

Создатели шлемов подчёркивают, что корпус этой модели выполнен из карбона, что обеспечивает снижение веса при высочайших характеристиках прочности. Данные о том, насколько утяжеляет конструкцию система водяного охлаждения, не приводятся.