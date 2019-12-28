В Porsche построили двигатель для Формулы 1

Разговоры о приходе в Формулу 1 концерна Volkswagen ходили давно, но в какой-то момент в компании решили сосредоточиться на участии в Формуле Е, и сейчас в электрической серии выступают две марки концерна – Audi и Porsche. Руководитель Porsche Motorsport Фриц Эрцингер рассказал, что в определённый момент времени в компании всерьёз рассматривали участие в Формуле 1 и даже построили двигатель.

Фриц Эрцингер: «Мы были очень близки к переходу в Формулу 1. В 2017-м Совет директоров заказал нам разработку двигателя, который в Porsche не только спроектировали, но и построили. Мы участвовали в обсуждении регламента вместе с FIA и Liberty Media.

Однако на этапе постройки двигателя в руководстве концерна решили сосредоточиться на выступлении в электрической серии. К тому моменту 1,6-литровый двигатель V6 уже проходил испытания на стенде. Тем не менее, работа была не напрасной, поскольку мы смогли использовать многие из решений в других проектах».

Эрцингер добавил, что Porsche планирует участвовать в Формуле Е ещё пять лет до десятого сезона, тогда как планы на дальнейшее будущее пока не определены.