Булье: Хочу, чтобы Гран При Франции стал ярким событием

С начала года Эрик Булье занимается Гран При Франции, работая в должности советника и посла этой гонки, и считает это своим главным делом на нынешнем этапе карьеры. Но как бывший руководитель таких команд Формулы 1 как Lotus и McLaren, он, конечно, с интересом следит за развитием чемпионата и полагает, что всё идёт в верном направлении.

«По-моему, это здорово, что в Формуле 1 решили всерьёз пересмотреть и конструкцию машин, и действующий регламент, – рассказал Булье в интервью F1News.ru. – Я под впечатлением от той огромной работы, что проделали Росс Браун и его коллеги.

Проще всего было оставить всё, как есть, но они пытаются изменить Формулу 1 и сделать так, чтобы именно гонщики оказались в центре внимания, чтобы они были главными героями спорта, чтобы на трассах происходило больше ярких событий. Для этого Росс и его команда стараются упростить обгоны и процесс преследования одной машиной другую.

Кроме того, они занялись ещё одной важной проблемой: современные машины – очень сложны технически, но переход на строго лимитированные бюджеты позволит повысить конкурентоспособность команд, которые должны добиваться результатов за счёт эффективной работы, а не благодаря своим деньгам.

Приятно видеть, что Формула 1 движется в этом направлении, и Росс Браун возглавляет этот процесс.

Хотя я не думаю, что в будущем руководителям команд станет проще, чем в те времена, когда я работал в Lotus или McLaren, но их подходы к делу несколько изменятся. Чисто гоночные, спортивные задачи выйдут на первый план, поскольку роль гонщиков станет приоритетной. И мне кажется, что административной рутины в работе руководителей команд станет меньше, но сложностей при этом прибавится даже у директоров по маркетингу.

В будущем, чтобы успешно справляться со своими задачами, им придётся в большей степени быть гонщиками, мыслить спортивными категориями. И значение эффективной работы гоночной бригады на трассе будет повышаться по отношению к той работе, что ведётся на базе команды».

Хотя Эрик редко появляется в паддоке, его не забывают, и он периодически получает предложения о работе в том или ином качестве, но на этом этапе карьеры предпочитает сосредоточиться на задачах, связанных с Гран При Франции: «Разговоров много, но это пока только разговоры – приятно обменяться мнениями и узнать, что люди хотели бы, чтобы я вернулся в паддок.

Я всю жизнь занимаюсь гонками, и сейчас мне только 46 лет, поэтому я надеюсь, что впереди ещё долгая жизнь, и ты никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем.

Конечно, если в Формуле 1 станет больше настоящего гоночного духа, возможно, мне это будет интересно, но пока я полностью погружён в работу, связанную с Гран При Франции, и стараюсь, чтобы наша гонка стала одним из самых ярких событий сезона, куда люди хотели бы приезжать вновь и вновь».