Испанские болельщики выбрали Сайнса «Гонщиком года»

Пускай Карлос Сайнс ещё не успел добиться таких успехов, как его старший товарищ Фернандо Алонсо, но уже завоевал любовь и уважение болельщиков у себя на родине, в Испании.

По результатам опроса, проведённого мадридской газетой Marca, именно Карлос был назван лучшим гонщиком уходящего 2019 года. Подиум в Бразилии и шестое место в личном зачёте чемпионата за рулём McLaren, которая пока уступает в скорости машинам трёх-топ команд, принесли ему это почётное звание.

За кандидатуру Карлоса было отдано намного больше голосов, чем за Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера, Макса Ферстаппена и Ландо Норриса – именно так выглядит первая пятёрка, составленная испанской публикой.

Понятно, что если бы опрос проводился в Великобритании или Голландии, то результаты были бы иными, но Сайнс действительно здорово провёл сезон, добившись очень значительного прогресса. Надо также учитывать, что это был его первый сезон в составе команды из Уокинга, когда он только выстраивал свои отношения с коллективном и адаптировался к новой для него машине, и вполне можно ожидать, что Карлос продолжит не менее впечатляюще выступать и в 2020-м.