Пара эпизодов из гоночной биографии Кими Райкконена

Хельсинкская газета Iltalehti опубликовала воспоминания Калле Йокинена, близкого друга и соратника Кими Райкконена, ушедшего из жизни в мае 2019 года, что стало большой потерей для всего финского автоспорта. Они тесно сотрудничали в 90-х, когда Кими успешно занимался картингом, а затем делал первые шаги в молодёжных формулах, и, по словам Калле, уже тогда было понятно, что этого парня ждёт блестящее будущее.

Например, как-то раз в конце 90-х Йокинену удалось уговорить Кими выступить в традиционном картинговом марафоне, проходившем на крытом картодроме в Тампере.

В то время одним из перспективных финских гонщиков считался Мика Волотинен, уже выступавший в соревнованиях международного уровня, и команда, которой руководил его отец, Мартти Волотинен, состояла из крепких профессионалов. Неудивительно, что именно ей не один год подряд доставались победы в этой суточной гонке, но лишь до того момента, пока за дело не взялись Йокинен и Райкконен.

«Меня спросили, смогу ли я создать команду, которой будет под силу одолеть Волотиненов? – вспоминал Калле. – Я сказал, что смогу, привёз в Тампере Кими, и каждый раз, когда мы начинали отставать, кто-нибудь шёл в сауну, где в это время спал Кими, и будил его. Райкконен садился за руль, проводил заезд, а когда наше преимущество доходило до пары кругов, снова отправлялся отдыхать.

Как только соперники нас догоняли, мы опять быстренько будили Кими, и в итоге на финише опередили всех на два круга».

Ещё один показательный случай произошёл в 1998-м, когда Кими участвовал в картинговых соревнованиях в Хельсинки. В качестве приглашённых звёзд в них выступали и гонщики Формулы 1, такие, как Жак Вильнёв, Джонни Херберт, Мика Сало и Ярно Трулли.

Райкконен привлёк к себе внимание и там.

«На трассе Кими столкнулся с Ярно Трулли, после чего итальянец раскричался, что он, между прочим, гонщик Формулы 1! – рассказал Йокинен. – Но Кими спокойно ему ответил, что не стоит выходить на старт такой гонки, если ты не можешь держать себя в руках.

К сожалению, карт, который я подготовил, сломался в финальном заезде, но Кими всё равно был быстрее всех остальных!»