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Автоспорт

Видео: Кими Райкконен и Санта-Клаус

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Популярность Кими Райкконена в мире столь велика, что все автомобильные бренды, к которым имеют отношение команды, где он выступает, считают своим долгом этим обязательно воспользоваться.

Так было в своё время с Renault, когда он был гонщиком Lotus, а теперь слава Кими стала рекламным инструментом для продвижения новых моделей Alfa Romeo, титульного спонсора команды из Хинвила.

В видеоролике, премьера которого состоялась незадолго до Рождества, Кими приезжает – разумеется, на кроссовере Stelvio этой марки – к Санта-Клаусу (в итальянской мифологии Баббо Натале), который уже дремлет после тяжёлых трудов по глобальной развозке подарков, будит его и просит всё-таки в последний раз напрячься.

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Надо полагать, именно Кими будет водителем, и старику не придётся запрягать своего верного оленя Рудольфа. Что ж, в таком случае можно не сомневаться: скорость доставки будет поистине гоночной!

Источник:www.f1news.ru
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