Вильнёв организовал свою команду в EuroNASCAR

В уходящем году Жак Вильнёв не только комментировал гонки на итальянском телеканале Sky и французском Canal Plus, но и выступал в европейском чемпионате NASCAR Whelen Euro Series (NWES), трижды поднявшись на подиум.

Это занятие так понравилось чемпиону мира 1997 года, что вместе со своим давним другом и деловым партнёром Патриком Лемари он решил организовать собственную команду, и в следующем сезоне серии NWES будут участвовать две машины FEED Racing Team.

По сути это будет продолжение деятельности гоночной академии FEED, основанной Вильнёвом и Лемари в прошлом году. При этом новая команда намерена бороться за победу в чемпионате, а в её составе будут в том числе и совсем молодые гонщики. Первым из них станет 17-летний бельгиец Симон Пилате, которому предстоит выступать вместе с Лемари.

«Цель этого проекта – создать возможности для развития молодых талантов, чтобы они росли и становились профессиональными гонщиками, – рассказал Жак Вильнёв. – Мне всегда нравились такие машины и эти гонки, и, получив ценный опыт выступлений в серии NWES, мы готовы сделать следующий шаг.

Мы с Патриком знакомы с 8-летнего возраста, он был тест-пилотом команды BAR в Формуле 1, и мы вместе основали гоночную академию FEED, так что теперь это будет логичным шагом вперёд. Машина Euro NASCAR идеально подходит для освоения азов управления гоночной техникой, у неё нет электронных систем, облегчающих пилоту задачу, и мощный двигатель.

Поскольку каждую машину будут делить два гонщика, мы сможем качественно поработать с нашими молодыми пилотами. Серия NWES предложит им очень интересное направление развития, и в следующие пару месяцев мы оценим возможность расширения команды до трёх машин.

Самое главное – добиться прогресса. Лично я хочу выступать лучше, чем в предыдущем сезоне, следовательно надо будет бороться за победу в чемпионате и выигрывать гонки».