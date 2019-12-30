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Автоспорт

6 лет назад судьба Михаэля Шумахера круто изменилась

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29 декабря 2013 года примерно за час до полудня во Французских Альпах на склоне горы Мон-Солир произошёл несчастный случай, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Если в первые недели и месяцы после трагедии поступали какие-то официальные сведения о состоянии его здоровья, то потом семья семикратного чемпиона мира установила настоящую информационную блокаду, стараясь не допускать никаких утечек о том, что происходит в стенах его швейцарского дома.

Эта блокада длится уже более 2000 дней, в течение которых семья и Сабине Кем, его менеджер, выпускали лишь редкие и очень краткие заявления, сводившиеся к одному: Михаэль продолжает бороться.

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Кто-то считает, что это правильно хотя бы из этических соображений, кто-то открыто выражает недовольство такой позицией семьи, но с юридической точки зрения она в полной мере оправданна.

В своё время адвокат Шумахера Феликс Дамм пояснил: «Само по себе происшествие – важное событие, и о нём можно было сообщать. Но в настоящее время, когда начинается фаза реабилитации, всякая гласность исключается, и к этому не может быть никаких претензий… Я могу понять интерес людей к тому, что происходит, но, с другой стороны, вы тоже должны понять, что существует право на частную жизнь».

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Некоторые европейские издания, публикуя сегодня тексты на эту тему, цитируют одно из высказываний Далай-Ламы: «Помните, иногда молчание – это лучший ответ!»

Трактовать эти слова можно по-разному, но, пожалуй, правильнее всего прислушаться к мудрому Жану Тодту, президенту FIA и одному из близких друзей семьи семикратного чемпиона мира: «Я говорил, что бываю в доме Михаэля, и мы смотрим Гран При по телевизору. Надеюсь, однажды мы сможем вместе приехать на гонку.

Михаэль продолжает бороться. Мы должны поддерживать его в этой борьбе, поддерживать его супругу Коринну – фантастическую женщину, которая заботится о нём и о детях. Мы должны помочь им и с уважением относиться к их просьбам».

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В любом случае спортивная история этой семьи продолжается, ведь в Формуле 2 выступает Мик Шумахер, для которого отец остаётся тем ориентиром, на который должен равняться каждый гонщик.

Некоммерческий фонд семьи Шумахеров называется Keep Fighting, и эти слова когда-то сказал сам Михаэль: «Я всегда верил, что сдаваться никогда нельзя, и вы должны всегда продолжать бороться, даже если шансы минимальны».

Давайте тоже в это верить.

Источник:www.f1news.ru
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