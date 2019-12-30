Ф3: В ART подтвердили контракт с Тео Пуршером

16-летний французский гонщик обратил на себя внимание ещё в 2018-м, когда в дебютном сезоне стал лучшим юниором национальной серии Ф4, а в уходящем году уверенно выиграл титул в Формуле 4 ADAC.

На тестах в Валенсии, проходивших в октябре, Тео впервые сел за руль машины Формулы 3 команды ART, подтвердив свою скорость, техническую подготовку и зрелый подход к делу.

Тео Пуршер: «Для меня это новый вызов, и я благодарен ART Grand Prix за то, что предоставили мне возможность выступать в Формуле 3. Это серьёзный шаг после немецкой Ф4, но после тестов в Валенсии я чувствую, что готов принять этот вызов.

Тесты проходили при разной погоде, на сухом асфальте, на мокром и на подсыхающем, и мне было комфортно в любых условиях. В ART дали мне несколько советов по поводу дальнейшей работы, и я знаю, в чем могу прибавить.

Моя цель в том, чтобы становиться лучше с каждой неделей и подготовиться к тому, чтобы ближе к заключительным этапам чемпионата вступить в борьбу с лидерами. Предстоит многому научиться, но я думаю, что с такой командой, как ART, у меня всё получится».

Себастьен Филип, руководитель команды: «Карьера Тео и список его достижений говорят сами за себя. Он выигрывал по титулу в год, начиная с картинга. Редко кому удаётся в столь молодом возрасте дебютировать в Ф3, что не только подтверждает уровень его гоночного мастерства, но также исключительную психологическую подготовку; он знает, как действовать, чтобы добиваться побед в гонках и чемпионатах, а также умеет эффективно работать с командой.

На тестах в Валенсии Тео доказал, что он вполне зрелый гонщик для своего возраста, что у него есть все необходимые навыки для того, чтобы быть быстрым и помочь ART достичь целей, которые перед нами стоят».

Напарником Пуршера в 2020 году будет российский гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр.