Мартин Брандл: Лучшие годы Феттеля уже позади

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что лучшие годы Феттеля остались позади…

Мартин Брандл: «Когда в Бразилии мне дали возможность пилотировать машину Айртона Сенны, только один гонщик прошёл весь паддок, чтобы её увидеть – это был Себастьян. Он очень интересуется историей нашего спорта, для него Формула 1 действительно многое значит.

За рулём ему порой не хватало хладнокровия, но с возрастом это становится хуже. Он по-прежнему быстр. На месте Ferrari я бы не стал его менять, но совершенно очевидно, что лучшие годы Феттеля уже позади.

Всё началось в 2018-м, когда во время гонки в Германии он допустил нелепую ошибку и упустил победу. С тех пор ошибок было много, вспомните Монцу, Сингапур, Бахрейн или Канаду. То ли у него затяжная полоса неудач, то ли он потерял часть своих качеств.

Мне очень нравится этот парень, я уважаю его достижения, его ум, разделяю его ценности, но как эксперт я не могу не высказывать своё мнение. Подобное происходило со многими гонщиками в какой-то момент карьеры. Он потерял рассудительность и точность в борьбе колесо в колесо».