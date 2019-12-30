Вурц: Мы скоро увидим в Ф1 гонщиков из Китая и России

Бывший гонщик Алекс Вурц, ныне комментирующий Формулу 1 на австрийском ТВ , анализируя итоги сезона, сказал, что больше всего в 2019 году его удивил прогресс мотористов Honda.

«Я надеялся на сюрпризы, и они были. Больше всего меня удивил стремительный прогресс Honda, что очень важно для Формулы 1, – сказал Вурц в интервью швейцарскому изданию Speedweek. – В конце сезона ни один эксперт точно не знал, у кого больше шансов на поул или победу в гонке. Чемпионат вновь стало очень интересно смотреть.

Понятно, что нужно продолжать усилия по выравниванию возможностей команд, и этому должен способствовать регламент 2021 года, который призван сделать результаты ещё более плотными».

Также Алекс считает, что потенциал Себастьяна Феттеля далеко не исчерпан: «Я не сомневаюсь в его настрое. У него был спад, поскольку ему было некомфортно за рулём, не удавалось найти подход к резине, но он всё-таки начал отыгрываться, сократил отставание от Шарля Леклера и вновь обрёл мотивацию. Это я вполне отчётливо ощутил по ходу наших с ним личных бесед. Он по-прежнему способен на многое».

Не сомневается Вурц и в том, что Льюису Хэмилтону по силам повторить рекорд Михаэля Шумахера и стать семикратным чемпионом, но легко ему не будет: «Думаю, он сможет выиграть титул и в 2020-м, хотя это будет непросто, потому что Макс Ферстаппен осложнит ему задачу. Макс тоже может стать чемпионом мира, учитывая, в какой он сейчас форме, и как быстро прогрессирует альянс Red Bull Racing и Honda. Это было бы просто здорово!»

Также Вурц высказал довольно любопытное мнение об изменениях, которые происходят в мировом автоспорте: «Я вижу признаки очень серьёзных перемен в гоночной культуре. До сих пор почти все яркие таланты были из классических европейских стран, но теперь идёт настоящая новая волна, в основном со стороны Китая и России.

В этих странах существуют правительственные программы поддержки автоспорта, которые финансируются крупными компаниями. В Европе такого давно нет, здесь озабочены только сохранением традиций. Через несколько лет мы увидим в Формуле 1 и других чемпионатах высокого уровня много гонщиков из Китая и России.

А Европа останется чем-то вроде Диснейленда для туристов. Мы теряем интеллектуальное и технологическое преимущество, и этот процесс невозможно остановить. Здесь обсуждаются только проблемы прав человека, но почему-то не говорят об обязанностях, которые есть у государства и общества. А в развивающихся странах никто не дебатирует на темы сверхурочной работы, там просто стремятся любой проект довести до конца».