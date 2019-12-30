Уходящий 2019-й в цифрах и фактах
Конец декабря – традиционное время подведения итогов. Мы выбрали по десять наиболее важных и интересных новостей каждого месяца, чтобы вспомнить основные события уходящего года…
Январь
03/01 В Маранелло открылась выставка ‘Michael 50’
07/01 Маурицио Арривабене ушел из Ferrari
10/01 Brabham возвращается в Ле-Ман
10/01 Андреас Зайдль – новый руководитель команды McLaren
16/01 Мик Шумахер вошёл в Академию Ferrari
21/01 Команды обсудили поправки к регламенту на 2021-й
23/01 Тесты 18-дюймовых шин начнутся в июле
25/01 В Renault сомневаются в прогрессе Honda
26/01 Mercedes – самая популярная команда в социальных сетях
29/01 Сергей Сироткин возвращается в гонки на выносливость
Февраль
01/02 Sauber переименована в Alfa Romeo Racing
03/02 Льюис Хэмилтон получил лицензию парашютиста
04/02 Force India официально переименована в Racing Point
05/02 Контракт с Гран При Азербайджана продлён на три года
06/02 FIA опубликовала заявочный лист на сезон 2019 года
11/02 В Haas F1 начнут работать на симуляторе Dallara
18/02 В Williams снова отложили дебют новой машины
22/02 Эрик Булье возвращается в Формулу 1
22/02 В боксах McLaren произошёл пожар
27/02 Сергей Сироткин – резервный пилот Renault
Март
01/03 Татьяна Кальдерон – тест-пилот Alfa Romeo Racing
03/03 Призовые выплаты командам превысят $1 миллиард
06/03 Падди Лоу ушел из Williams
08/03 На Netflix состоялась премьера сериала о Формуле 1
11/03 В 2019-м вводится вознаграждение за лучший круг
14/03 Умер Чарли Уайтинг
17/03 Валттери Боттас выиграл Гран При Австралии
25/03 Джоди Эггинтон стал техническим директором Toro Rosso
27/03 Фернандо Алонсо протестировал дакаровскую Toyota
31/03 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Бахрейна
Апрель
02/04 Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari
05/04 Рабочая группа утвердила поправки в регламент на 2020-й
09/04 Мика Хаккинен возвращается в гонки
09/04 Решение о проведении гонки в Майами вновь отложено
14/04 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Китая
18/04 В музее Ватикана появился бюст Айртона Сенны
26/04 Первая тренировка в Баку отменена
28/04 Валттери Боттас выиграл Гран При Азербайджана
30/04 В Монце согласовали контракт до 2024 года
30/04 В FIA опубликовали регламент на 2020-й
Май
08/05 В Red Bull представляют свой новый моторхоум
09/05 18-дюймовые шины появятся в Формуле 2 уже в 2020-м
12/05 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Испании
14/05 Гран При Нидерландов возвращается
16/05 В Монреале открыли новый комплекс боксов
20/05 Фернандо Алонсо не прошёл квалификацию и не сможет участвовать в Indy 500
21/05 Умер Ники Лауда
26/05 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Монако
26/05 Победителем Инди-500 стал Симон Пажено
31/05 Mercedes остается в Формуле 1 до 2025 года
Июнь
03/06 Формула 1 берёт курс на синтетическое топливо
06/06 Команды получили проект регламента на 2021-й
07/06 Бюджеты команд ограничат суммой в $175 млн
09/06 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Канады
13/06 Регламент на 2021 год будет представлен в октябре
14/06 В FIA скорректировали правила получения суперлицензии
16/06 Экипаж Алонсо выиграл второй Ле-Ман подряд
21/06 Сергей Сироткин стал резервным гонщиком McLaren
23/06 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Франции
30/06 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Австрии
Июль
02/07 Пэт Фрай покинул McLaren
09/07 Сайнс и Норрис остаются в McLaren
10/07 В Сильверстоуне подписали новый контракт
10/07 В Rich Energy заявили о расторжении контракта с Haas F1
14/07 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Великобритании
14/07 Haas F1 требует от Rich Energy 35 млн. компенсации
17/07 Жан Моншо – технический директор Alfa Romeo
18/07 Гран При Австралии останется в календаре до 2025 года
28/07 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Германии, Даниил Квят поднялся на подиум
30/07 Ален Прост стал директором Renault Sport Racing
Август
01/08 В Каталонии подтвердили финансирование гонки
04/08 Команды согласились на 22 Гран При в 2020-м
04/08 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Венгрии
08/08 Гран При Мексики остаётся до 2022-го
09/08 McLaren возвращается в IndyCar
12/08 Александер Элбон перешёл в Red Bull Racing, Пьер Гасли вернулся в Toro Rosso
20/08 Фернандо Алонсо начал подготовку к Дакару
22/08 Алан Джонс разочаровался в работе стюарда FIA
29/08 В Mercedes продлили контракт с Боттасом
31/08 Антуан Юбер скончался от полученных травм
Сентябрь
01/09 Шарль Леклер выиграл Гран При Бельгии
08/09 Шарль Леклер выиграл Гран При Италии
12/09 Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli
13/09 В Williams продлили контракт на поставку моторов Mercedes
19/09 В Haas подтвердили Грожана и Магнуссена
19/09 Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона
22/09 Себастьян Феттель выиграл Гран При Сингапура
28/09 В Mercedes подтвердили контракт с McLaren
28/09 Роберт Шварцман выиграл титул в Формуле 3
29/09 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При России
Октябрь
03/10 DTM вернётся в Россию в 2020 году
04/10 Команды утвердили даты зимних тестов
04/10 FIA утвердила календарь на 2020-й из 22 гонок
11/10 Все субботние сессии Гран При Японии отменены
13/10 Валттери Боттас выиграл Гран При Японии
24/10 Фернандо Алонсо выступит на ралли-рейде «Дакар-2020»
25/10 В 2021-м изменится принцип принятия поправок
27/10 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Мексики
31/10 Утверждён регламент на сезон 2021 года
31/10 В 2021-м гонщиков будут штрафовать за замену тормозов
Ноябрь
03/11 Валттери Боттас выиграл Гран При США, Льюис Хэмилтон – шестой титул
04/11 В Alfa Romeo продлили контракт с Антонио Джовинацци
07/11 В Mercedes отпраздновали победу в чемпионате
09/11 В Финляндии демонтировали памятник Ковалайнену
12/11 В Toro Rosso подтвердили состав на 2020-й
13/11 Peugeot вернётся в WEC в 2022 году
17/11 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии
22/11 Артём Маркелов подписал контракт с HWA Racelab в Формуле 2
27/11 В Honda продлили контракт с Red Bull и Toro Rosso
28/11 В Williams подписали контракт с Латифи
Декабрь
01/12 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Абу-Даби
01/12 Роберт Кубица провёл последнюю гонку в Формуле 1
03/12 FIA введёт лицензии в младших сериях из-за Рагунатана
05/12 Всемирный Совет FIA утвердил несколько поправок
05/12 Всемирный совет утвердил календари F1, F2, F3, FE и WEC
05/12 Стартовые взносы за следующий сезон превышают $18 млн
07/12 В Париже прошла ежегодная гала-церемония FIA
10/12 В 2020-м останутся шины 2019 года
22/12 Статистика: Итоги сезона 2019 года
23/12 Контракт с Леклером продлён на пять лет