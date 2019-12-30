Уходящий 2019-й в цифрах и фактах

Конец декабря – традиционное время подведения итогов. Мы выбрали по десять наиболее важных и интересных новостей каждого месяца, чтобы вспомнить основные события уходящего года…

Январь

03/01 В Маранелло открылась выставка ‘Michael 50’

07/01 Маурицио Арривабене ушел из Ferrari

10/01 Brabham возвращается в Ле-Ман

10/01 Андреас Зайдль – новый руководитель команды McLaren

16/01 Мик Шумахер вошёл в Академию Ferrari

21/01 Команды обсудили поправки к регламенту на 2021-й

23/01 Тесты 18-дюймовых шин начнутся в июле

25/01 В Renault сомневаются в прогрессе Honda

26/01 Mercedes – самая популярная команда в социальных сетях

29/01 Сергей Сироткин возвращается в гонки на выносливость

Февраль

01/02 Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

03/02 Льюис Хэмилтон получил лицензию парашютиста

04/02 Force India официально переименована в Racing Point

05/02 Контракт с Гран При Азербайджана продлён на три года

06/02 FIA опубликовала заявочный лист на сезон 2019 года

11/02 В Haas F1 начнут работать на симуляторе Dallara

18/02 В Williams снова отложили дебют новой машины

22/02 Эрик Булье возвращается в Формулу 1

22/02 В боксах McLaren произошёл пожар

27/02 Сергей Сироткин – резервный пилот Renault

Март

01/03 Татьяна Кальдерон – тест-пилот Alfa Romeo Racing

03/03 Призовые выплаты командам превысят $1 миллиард

06/03 Падди Лоу ушел из Williams

08/03 На Netflix состоялась премьера сериала о Формуле 1

11/03 В 2019-м вводится вознаграждение за лучший круг

14/03 Умер Чарли Уайтинг

17/03 Валттери Боттас выиграл Гран При Австралии

25/03 Джоди Эггинтон стал техническим директором Toro Rosso

27/03 Фернандо Алонсо протестировал дакаровскую Toyota

31/03 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Бахрейна

Апрель

02/04 Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

05/04 Рабочая группа утвердила поправки в регламент на 2020-й

09/04 Мика Хаккинен возвращается в гонки

09/04 Решение о проведении гонки в Майами вновь отложено

14/04 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Китая

18/04 В музее Ватикана появился бюст Айртона Сенны

26/04 Первая тренировка в Баку отменена

28/04 Валттери Боттас выиграл Гран При Азербайджана

30/04 В Монце согласовали контракт до 2024 года

30/04 В FIA опубликовали регламент на 2020-й

Май

08/05 В Red Bull представляют свой новый моторхоум

09/05 18-дюймовые шины появятся в Формуле 2 уже в 2020-м

12/05 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Испании

14/05 Гран При Нидерландов возвращается

16/05 В Монреале открыли новый комплекс боксов

20/05 Фернандо Алонсо не прошёл квалификацию и не сможет участвовать в Indy 500

21/05 Умер Ники Лауда

26/05 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Монако

26/05 Победителем Инди-500 стал Симон Пажено

31/05 Mercedes остается в Формуле 1 до 2025 года

Июнь

03/06 Формула 1 берёт курс на синтетическое топливо

06/06 Команды получили проект регламента на 2021-й

07/06 Бюджеты команд ограничат суммой в $175 млн

09/06 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Канады

13/06 Регламент на 2021 год будет представлен в октябре

14/06 В FIA скорректировали правила получения суперлицензии

16/06 Экипаж Алонсо выиграл второй Ле-Ман подряд

21/06 Сергей Сироткин стал резервным гонщиком McLaren

23/06 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Франции

30/06 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Австрии

Июль

02/07 Пэт Фрай покинул McLaren

09/07 Сайнс и Норрис остаются в McLaren

10/07 В Сильверстоуне подписали новый контракт

10/07 В Rich Energy заявили о расторжении контракта с Haas F1

14/07 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Великобритании

14/07 Haas F1 требует от Rich Energy 35 млн. компенсации

17/07 Жан Моншо – технический директор Alfa Romeo

18/07 Гран При Австралии останется в календаре до 2025 года

28/07 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Германии, Даниил Квят поднялся на подиум

30/07 Ален Прост стал директором Renault Sport Racing

Август

01/08 В Каталонии подтвердили финансирование гонки

04/08 Команды согласились на 22 Гран При в 2020-м

04/08 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Венгрии

08/08 Гран При Мексики остаётся до 2022-го

09/08 McLaren возвращается в IndyCar

12/08 Александер Элбон перешёл в Red Bull Racing, Пьер Гасли вернулся в Toro Rosso

20/08 Фернандо Алонсо начал подготовку к Дакару

22/08 Алан Джонс разочаровался в работе стюарда FIA

29/08 В Mercedes продлили контракт с Боттасом

31/08 Антуан Юбер скончался от полученных травм

Сентябрь

01/09 Шарль Леклер выиграл Гран При Бельгии

08/09 Шарль Леклер выиграл Гран При Италии

12/09 Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli

13/09 В Williams продлили контракт на поставку моторов Mercedes

19/09 В Haas подтвердили Грожана и Магнуссена

19/09 Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона

22/09 Себастьян Феттель выиграл Гран При Сингапура

28/09 В Mercedes подтвердили контракт с McLaren

28/09 Роберт Шварцман выиграл титул в Формуле 3

29/09 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При России

Октябрь

03/10 DTM вернётся в Россию в 2020 году

04/10 Команды утвердили даты зимних тестов

04/10 FIA утвердила календарь на 2020-й из 22 гонок

11/10 Все субботние сессии Гран При Японии отменены

13/10 Валттери Боттас выиграл Гран При Японии

24/10 Фернандо Алонсо выступит на ралли-рейде «Дакар-2020»

25/10 В 2021-м изменится принцип принятия поправок

27/10 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Мексики

31/10 Утверждён регламент на сезон 2021 года

31/10 В 2021-м гонщиков будут штрафовать за замену тормозов

Ноябрь

03/11 Валттери Боттас выиграл Гран При США, Льюис Хэмилтон – шестой титул

04/11 В Alfa Romeo продлили контракт с Антонио Джовинацци

07/11 В Mercedes отпраздновали победу в чемпионате

09/11 В Финляндии демонтировали памятник Ковалайнену

12/11 В Toro Rosso подтвердили состав на 2020-й

13/11 Peugeot вернётся в WEC в 2022 году

17/11 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии

22/11 Артём Маркелов подписал контракт с HWA Racelab в Формуле 2

27/11 В Honda продлили контракт с Red Bull и Toro Rosso

28/11 В Williams подписали контракт с Латифи

Декабрь

01/12 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Абу-Даби

01/12 Роберт Кубица провёл последнюю гонку в Формуле 1

03/12 FIA введёт лицензии в младших сериях из-за Рагунатана

05/12 Всемирный Совет FIA утвердил несколько поправок

05/12 Всемирный совет утвердил календари F1, F2, F3, FE и WEC

05/12 Стартовые взносы за следующий сезон превышают $18 млн

07/12 В Париже прошла ежегодная гала-церемония FIA

10/12 В 2020-м останутся шины 2019 года

22/12 Статистика: Итоги сезона 2019 года

23/12 Контракт с Леклером продлён на пять лет