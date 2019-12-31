Квят – лидер рейтинга обгонов, Райкконен – третий

Семнадцатый сезон Кими Райкконена в Формуле 1 не был простым, и финский гонщик Alfa Romeo занял 12-е место в личном зачёте, но есть как минимум один показатель, красноречиво свидетельствующий о том, что он по-прежнему один из лучших профессионалов в мире автоспорта.

Кими занял третье место в рейтинге гонщиков, совершивших максимальное число обгонов. На его счету 57 успешных манёвров в 21 Гран При, это в среднем по 2,7 на каждом этапе сезона – такую статистику приводит газета Helsingin Sanomat. Кстати, самого Райкконена обогнали 41 раз.

При этом понятно, что число успешных обгонов зависит от стартовой позиции гонщика: чем дальше он от поула, тем больше вероятность, хотя бы теоретическая, что он сможет опередить достаточно много соперников – если ему позволят мастерство, скорость машины и обстоятельства.

Однако приведённая статистика учитывает только обгоны, совершенные в ходе «быстрых» кругов гонки, т.е. в неё не включены манёвры на старте. По результатам квалификаций средняя стартовая позиция Райкконена была на уровне 11,95, но из-за многочисленных штрафов, полученных Alfa Romeo в течение сезона, в реальности она была несколько ниже – 12,38.

Стоит подчеркнуть, что во второй части сезона Alfa Romeo подрастеряла скорость, на которую была способна весной и в некоторых летних гонках, соответственно обгонов стало меньше.

А лучшим по их числу в 2019 году стал российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят: на его счету 69 обгонов. На втором месте – Александер Элбон, который был напарником Даниила на первых 12-ти этапах сезона, после чего его перевели в Red Bull Racing. Разумеется, после Гран При Бельгии – уже за рулём RB15 – совершать обгоны ему стало несколько проще.

При этом средняя стартовая позиция Квята – 13,38, тогда как у Элбона – 11,95.

В целом статистика обгонов в минувшем сезоне была заметно лучше, чем в 2018-м, чему способствовали изменения аэродинамики машин. В частности, конструкция переднего крыла была пересмотрена и упрощена, что позволило более эффективно вести преследование соперников. Кроме того, на нескольких трассах были продлены зоны DRS, что тоже сыграло свою роль. В среднем было по 36,1 обгона за гонку, тогда как в прошлом году – 29,3, а хуже всего ситуация выглядела в 2017-м, когда этот показатель был лишь 21,8.

Больше всего обгонов было в Бельгии (59), Бахрейне (54), США (53), Бразилии (52) и Азербайджане (50). А в 2018-м только в одной гонке было зафиксировано больше 50 успешных манёвров – в Гран При Германии.

По понятным причинам гонщики Mercedes не могут похвастаться числом обгонов – не то чтобы им было совсем некого опережать, но они в основном стартовали из первых рядов, и это сказалось на статистике. Валттери Боттас совершил 28 обгонов, а Льюис Хэмилтон – 13. Кстати, соперникам удалось опередить обоих по пять раз.

Как ни странно, на счету Макса Ферстаппена не так уж много обгонов, но зато каких! По итогам опроса болельщиков, проведённого FIA, маневр, в результате которого голландский гонщик Red Bull Racing опередил Шарля Леклера в Сильверстоуне, был назван «Обгоном года».