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Автоспорт

Новогоднее поздравление от Александра Смоляра

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Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр подвёл итоги уходящего года и поздравил читателей F1News.ru с наступающими праздниками…

Александр Смоляр: «Подводя итоги 2019 года хочу сказать, что он получился удачным. Мне есть куда расти, но я рад, что стал бронзовым призером Формулы Renault Eurocup. Жаль, что из-за технических нюансов не все гонки получились, но я надеюсь, что в грядущем году будет мне сопутствовать удача.

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В 2019 году я перешел в другую команду и легко адаптировался, хотя R-Ace GP – очень серьезный и строгий коллектив. Я легко нашёл общий язык с напарниками и сотрудниками команды и смог полностью сосредоточиться на гонках.

Самым запоминающимся этапом был Сильверстоун, где сначала дела вроде не шли, возникли технические проблемы, но мы всей командой приложили усилия и добились высокого результата – я финишировал вторым во второй гонке.

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Я хочу поздравить читателей F1News, всех своих болельщиков и болельщиков автоспорта с Новым годом и пожелать им большего количества интересных гонок и более жаркого сезона в 2020 году».

Источник:www.f1news.ru
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