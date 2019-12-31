Новогоднее поздравление от Джейми Чэдвик

Британская гонщица Джейми Чэдвик, в уходящем году выигравшая титул в новом чемпионате W Series, в котором выступают только представительницы прекрасного пола, поздравила всех российских болельщиков с зимними праздниками.

Джейми Чэдвик: «Я хочу пожелать всем поклонникам автоспорта в России весёлого Нового года и счастливого Рождества! Надеюсь, вы хорошо отпразднуете вместе с семьями и друзьями, ведь для всех нас это особенные дни, а для гонщиков тем более. Наконец-то у меня будет возможность повидаться с семьёй и немного отдохнуть.

Надеюсь, вы отлично проведёте зимние каникулы, а я в 2020 году постараюсь добиться высоких результатов!»