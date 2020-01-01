До начала зимних тестов 49 дней

C 2010 года продолжительность зимних тестов ограничили, а в этом году они будут рекордно короткими – всего шесть дней.

Тесты начнутся на день позже, чем год назад – 19 февраля, а перед этим команды представят новые машины. Дату презентации пока объявили только в Ferrari – 11 февраля и в Alpha Tauri – 14 февраля, но в те же дни новые машины покажут и другие команды.

Начало зимних тестов и начало сезона

Сезон

Начало тестов

Продолжительность тестов

Начало сезона

2020

19 февраля

6 дней

15 марта

2019

18 февраля

8 дней

17 марта

2018

26 февраля

8 дней

25 марта

2017

27 февраля

8 дней

26 марта

2016

22 февраля

8 дней

20 марта

2015

1 февраля

12 дней

15 марта

2014

28 января

12 дней

16 марта

2013

5 февраля

12 дней

17 марта

2012

7 февраля

12 дней

18 марта

2011

1 февраля

17 дней

27 марта

2010

1 февраля

15 дней

14 марта

Команды вновь проведут зимние тесты на одной трассе – на Circuit de Barcelona-Catalunya в пригороде Барселоны. Её считают одной из лучших по сочетанию факторов, команды отлично с ней знакомы и смогут сравнить данные с прошлогодними.

Прежде использование трассы в Хересе в начале февраля было оправданным из-за погоды – в этот период в Андалусии уже тепло, но в конце февраля должно быть достаточно комфортно и в Барселоне – обычно в это время там днём около +15С.

Владельцы автодрома в Барселоне рассчитывают увидеть большое число болельщиков. Простой билет на главную трибуну на один день тестов обойдётся в 23 евро, а самый дорогой, с доступом в паддок и закусками, стоит 270 евро.

Использование трасс во время зимних тестов

Сезон

Место проведения зимних тестов

2020

Барселона

2019

Барселона

2018

Барселона

2017

Барселона

2016

Барселона

2015

Херес, Барселона

2014

Херес, Бахрейн

2013

Херес, Барселона

2012

Херес, Барселона

2011

Валенсия, Херес, Барселона

2010

Валенсия, Херес, Барселона

График зимних тестов в сезоне 2020 года

Расписание зимних тестов

19/02-21/02

Барселона

Тесты новых машин

26/02-28/02

Барселона

Тесты новых машин