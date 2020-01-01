До начала зимних тестов 49 дней
C 2010 года продолжительность зимних тестов ограничили, а в этом году они будут рекордно короткими – всего шесть дней.
Тесты начнутся на день позже, чем год назад – 19 февраля, а перед этим команды представят новые машины. Дату презентации пока объявили только в Ferrari – 11 февраля и в Alpha Tauri – 14 февраля, но в те же дни новые машины покажут и другие команды.
Начало зимних тестов и начало сезона
Сезон
Начало тестов
Продолжительность тестов
Начало сезона
2020
19 февраля
6 дней
15 марта
2019
18 февраля
8 дней
17 марта
2018
26 февраля
8 дней
25 марта
2017
27 февраля
8 дней
26 марта
2016
22 февраля
8 дней
20 марта
2015
1 февраля
12 дней
15 марта
2014
28 января
12 дней
16 марта
2013
5 февраля
12 дней
17 марта
2012
7 февраля
12 дней
18 марта
2011
1 февраля
17 дней
27 марта
2010
1 февраля
15 дней
14 марта
Команды вновь проведут зимние тесты на одной трассе – на Circuit de Barcelona-Catalunya в пригороде Барселоны. Её считают одной из лучших по сочетанию факторов, команды отлично с ней знакомы и смогут сравнить данные с прошлогодними.
Прежде использование трассы в Хересе в начале февраля было оправданным из-за погоды – в этот период в Андалусии уже тепло, но в конце февраля должно быть достаточно комфортно и в Барселоне – обычно в это время там днём около +15С.
Владельцы автодрома в Барселоне рассчитывают увидеть большое число болельщиков. Простой билет на главную трибуну на один день тестов обойдётся в 23 евро, а самый дорогой, с доступом в паддок и закусками, стоит 270 евро.
Использование трасс во время зимних тестов
Сезон
Место проведения зимних тестов
2020
Барселона
2019
Барселона
2018
Барселона
2017
Барселона
2016
Барселона
2015
Херес, Барселона
2014
Херес, Бахрейн
2013
Херес, Барселона
2012
Херес, Барселона
2011
Валенсия, Херес, Барселона
2010
Валенсия, Херес, Барселона
График зимних тестов в сезоне 2020 года
Расписание зимних тестов
19/02-21/02
Барселона
Тесты новых машин
26/02-28/02
Барселона
Тесты новых машин