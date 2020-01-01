Новое на сайте

еще
Среда, 1 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКарлос Гон может не опасаться экстрадиции
Автоспорт

Карлос Гон может не опасаться экстрадиции

AdminНет комментариев
Добавлено

Детективная история с бегством бывшего президента Renault-Nissan из Японии, где он находился под следствием и был освобождён из тюрьмы под залог в миллиард йен, может стать сценарием фильма. Но всё произошло в реальности.

Один из самых высокооплачиваемых руководителей мирового автопрома, инициатор возвращения в Формулу 1 заводской команды Renault, лишился всего почти мгновенно, когда в Японии обвинили его в финансовых махинациях и в декабре 2018-го взяли под арест.

С обвинениями Гон не согласился, но в итоге лишился всех постов в Renault-Nissan, попал под следствие и во Франции, а весной с помощью опытных адвокатов был выпущен под залог с запретом покидать Японию и ограничением на использование связи.

Читайте также:  Джин Хаас: Нужно сократить технологический разрыв

Арест тогда тоже выглядел очень эффектно: силовики штурмовали его частный самолёт, откуда увезли в центр предварительного заключения в Токио, где он провёл более 100 дней. Под залог же Гон выходил в униформе рабочего, в строительной куртке и шапке, скрываясь от окруживших здание суда журналистов. Впрочем, тогда его снова арестовали, когда он решил дать пресс-конференцию, потом выпустили повторно.

Представители Гона опровергают слухи о том, что он покинул Токио в футляре от виолончели музыкальной группы, приглашенной отыграть на праздники, но бегство тщательно спланировали и оно было скрытным – в Японии у него отобрали все документы, необходимые при пересечении границы.

Читайте также:  Райкконен: Странно, но мы с Ferrari отлично сработались

Сейчас для Гона всё позади. Он находится в Ливане, где провёл детство и считается чуть ли не национальным героем. Между Ливаном и Японией нет соглашения об экстрадиции, а местные власти с радостью приняли его и готовы защищать.

«Нет никаких мер, оправдывающих преследование Гона», – заявил представитель министерства безопасности Ливана, напомнив, что между Бейрутом и Токио нет соглашения о выдаче или судебном сотрудничестве.

Читайте также:  В Ле-Мане показали фрагмент фильма «Ле-Ман’66»

Друг семьи Гона на условиях анонимности сообщил журналистам: «Карлос в Ливане, в своем доме со своей женой. Он свободен и счастлив».

Очевидно, что эта история ещё не закончена…

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Роберт Кубица – резервный пилот Alfa Romeo Racing

До начала зимних тестов 49 дней

В Формуле 1 представили юбилейный логотип

Новогоднее поздравление от Арифа Рагимова

Новогоднее поздравление от Франца Тоста

Закрыть