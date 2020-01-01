Карлос Гон может не опасаться экстрадиции

Детективная история с бегством бывшего президента Renault-Nissan из Японии, где он находился под следствием и был освобождён из тюрьмы под залог в миллиард йен, может стать сценарием фильма. Но всё произошло в реальности.
Один из самых высокооплачиваемых руководителей мирового автопрома, инициатор возвращения в Формулу 1 заводской команды Renault, лишился всего почти мгновенно, когда в Японии обвинили его в финансовых махинациях и в декабре 2018-го взяли под арест.
С обвинениями Гон не согласился, но в итоге лишился всех постов в Renault-Nissan, попал под следствие и во Франции, а весной с помощью опытных адвокатов был выпущен под залог с запретом покидать Японию и ограничением на использование связи.
Арест тогда тоже выглядел очень эффектно: силовики штурмовали его частный самолёт, откуда увезли в центр предварительного заключения в Токио, где он провёл более 100 дней. Под залог же Гон выходил в униформе рабочего, в строительной куртке и шапке, скрываясь от окруживших здание суда журналистов. Впрочем, тогда его снова арестовали, когда он решил дать пресс-конференцию, потом выпустили повторно.
Представители Гона опровергают слухи о том, что он покинул Токио в футляре от виолончели музыкальной группы, приглашенной отыграть на праздники, но бегство тщательно спланировали и оно было скрытным – в Японии у него отобрали все документы, необходимые при пересечении границы.
Сейчас для Гона всё позади. Он находится в Ливане, где провёл детство и считается чуть ли не национальным героем. Между Ливаном и Японией нет соглашения об экстрадиции, а местные власти с радостью приняли его и готовы защищать.
«Нет никаких мер, оправдывающих преследование Гона», – заявил представитель министерства безопасности Ливана, напомнив, что между Бейрутом и Токио нет соглашения о выдаче или судебном сотрудничестве.