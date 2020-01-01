Карлос Гон может не опасаться экстрадиции

Детективная история с бегством бывшего президента Renault-Nissan из Японии, где он находился под следствием и был освобождён из тюрьмы под залог в миллиард йен, может стать сценарием фильма. Но всё произошло в реальности.

Один из самых высокооплачиваемых руководителей мирового автопрома, инициатор возвращения в Формулу 1 заводской команды Renault, лишился всего почти мгновенно, когда в Японии обвинили его в финансовых махинациях и в декабре 2018-го взяли под арест.

С обвинениями Гон не согласился, но в итоге лишился всех постов в Renault-Nissan, попал под следствие и во Франции, а весной с помощью опытных адвокатов был выпущен под залог с запретом покидать Японию и ограничением на использование связи.

Арест тогда тоже выглядел очень эффектно: силовики штурмовали его частный самолёт, откуда увезли в центр предварительного заключения в Токио, где он провёл более 100 дней. Под залог же Гон выходил в униформе рабочего, в строительной куртке и шапке, скрываясь от окруживших здание суда журналистов. Впрочем, тогда его снова арестовали, когда он решил дать пресс-конференцию, потом выпустили повторно.

Представители Гона опровергают слухи о том, что он покинул Токио в футляре от виолончели музыкальной группы, приглашенной отыграть на праздники, но бегство тщательно спланировали и оно было скрытным – в Японии у него отобрали все документы, необходимые при пересечении границы.

Сейчас для Гона всё позади. Он находится в Ливане, где провёл детство и считается чуть ли не национальным героем. Между Ливаном и Японией нет соглашения об экстрадиции, а местные власти с радостью приняли его и готовы защищать.

«Нет никаких мер, оправдывающих преследование Гона», – заявил представитель министерства безопасности Ливана, напомнив, что между Бейрутом и Токио нет соглашения о выдаче или судебном сотрудничестве.

Друг семьи Гона на условиях анонимности сообщил журналистам: «Карлос в Ливане, в своем доме со своей женой. Он свободен и счастлив».

Очевидно, что эта история ещё не закончена…