Новогоднее поздравление от Франца Тоста

Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что Даниил Квят неплохо выступал в уходящем году, но в новом 2020-м команда из Фаэнцы намерена добиться большего, и ей будет нужна поддержка российских болельщиков.

Франц Тост: «Всем российским поклонникам автоспорта, прежде всего тем, кто увлекается Формулой 1, я желаю счастливого и успешного Нового года, а также весёлого Рождества!

Вместе с Даниилом Квятом мы уже предвкушаем следующую гонку в Сочи, ведь там очень красиво и интересно! Мы любим приезжать на Гран При России и надеемся, что в 2020-м сможем устроить для вас захватывающее шоу. Увидимся в Сочи! Желаю всем вам всего наилучшего!»