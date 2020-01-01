В Alfa Romeo подтвердили контракт с Робертом Кубицей и его спонсорами из PKN ORLEN. Поляк станет резервным пилотом команды, а PKN ORLEN – титульным партнёром. В 2020-м команда будет называться Alfa Romeo Racing ORLEN.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Новое партнёрство с PKN ORLEN свидетельствует о серьёзности намерений сторон, это отличный партнёр для нашей команды.

Мы рады возвращению Роберта в Хинвил и с нетерпением ждём начала работы. Этот гонщик не нуждается в рекомендациях, он – один из лучших в своём поколении, продемонстрировавший своё мужество, вернувшись в борьбу после серьёзной аварии в раллийной гонке. Обратная связь с его стороны очень важна для нас в период, когда мы стремимся сделать команду сильнее».

Роберт Кубица, резервный пилот Alfa Romeo Racing ORLEN: «Я рад начать новую главу в своей карьере, присоединившись к Alfa Romeo Racing ORLEN.

Эта команда занимает особое место в моём сердце, некоторых сотрудников я помню по тем временам, когда прежде работал в Хинвиле. Очевидно, что время и обстоятельства изменились, но я убеждён в том, что увижу ту же нацеленность на успех. Я надеюсь помочь Alfa Romeo Racing ORLEN сделать следующий шаг».