В Формуле 1 представили юбилейный логотип

В первый день нового года владельцы Формулы 1 представили новый логотип, созданный специально к юбилейному, 70-му сезону – с 6 января он появится на всех цифровых платформах.

В Liberty Media готовы ярко отметить юбилейный сезон и появление нового логотипа – лишь начало серии праздничных мероприятий. Разработано две версии логотипа с разными пропорциями – для вертикального и горизонтального написания.

«Прошлое Формулы 1 даёт энергию для её будущего, а новый логотип знаменует важную веху и позволяет заглянуть вперёд. Празднование 70 летнего юбилея – это когда прошлое становится частью настоящего, а все мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее», – утверждает пресс-служба чемпионата.