Новое на сайте

еще
Среда, 1 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Формуле 1 представили юбилейный логотип
Автоспорт

В Формуле 1 представили юбилейный логотип

AdminНет комментариев
Добавлено

В первый день нового года владельцы Формулы 1 представили новый логотип, созданный специально к юбилейному, 70-му сезону – с 6 января он появится на всех цифровых платформах.

В Liberty Media готовы ярко отметить юбилейный сезон и появление нового логотипа – лишь начало серии праздничных мероприятий. Разработано две версии логотипа с разными пропорциями – для вертикального и горизонтального написания.

В Формуле 1 представили юбилейный логотип

«Прошлое Формулы 1 даёт энергию для её будущего, а новый логотип знаменует важную веху и позволяет заглянуть вперёд. Празднование 70 летнего юбилея – это когда прошлое становится частью настоящего, а все мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее», – утверждает пресс-служба чемпионата.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Новогоднее поздравление от Арифа Рагимова

Новогоднее поздравление от Франца Тоста

С Новым годом, друзья! С 2020-м!!!

Новогодний прогноз на 2020-й: Мнение букмекеров

Новогоднее поздравление от Алексея Титова

Закрыть