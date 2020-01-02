31 декабря – день рождения Германа Тильке

Архитектор гоночных трасс Герман Тильке в последний день года принимает поздравления с днём рождения. Руководителю бюро Tilke Ingenieure & Architekten сегодня исполнилось 65 лет.

С 1998 года Тильке был создателем почти всех новых трасс Формулы 1, работал над Moscow Raceway, Сочи Автодромом и ещё многими российскими трассами. Решения Тильке часто критикуют, гонщикам больше нравятся трассы «старой школы», но Герман объясняет это тем, что вынужден работать в условиях строгих ограничений, которых не было прежде.

«Каждая трасса должна быть по-своему уникальной, – заявил Тильке в интервью F1News.Ru. – Возьмем те же Монцу и Спа: они действительно неповторимы, повторить их невозможно. И никто не хочет, чтобы появлялись копии. Все желают, чтобы новые автодромы отличались своеобразием, и мы прислушиваемся к этому.

Идеальной трассы не существует. А если бы она была, её длина должна составлять как минимум 300 км, чтобы там можно было воплотить все мои идеи. Но это, как вы понимаете, нереально».