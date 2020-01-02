Ф3: Фредерик Вести подписал контракт с Prema

Молодой датский гонщик Фредерик Вести подписал контракт с командой Prema, где станет напарником Логана Сарджента.

17 лет Фредерику исполнится 13 февраля, в минувшем году он завоевал титул в серии Formula Regional European Championship, одержав 13 побед и завоевав 10 поулов.

В гонках машин с открытыми колёсами датчанин дебютировал в 2016-м и уже через год стал вице-чемпионом национальной Формулы 4. В 2018-м он выступал итальянском и немецком чемпионатах Ф4, одержав четыре победы.

Сотрудничество Вести и Prema началось в прошлом году, и кроме Formula Regional он выступил в составе этой команды в Гран При Макао, заняв 7-е место.

Фредерик Вести: «Я очень благодарен Prema за предоставленный мне шанс. Все гонщики мечтают выступать за эту команду, но получают такую возможность немногие, и я это прекрасно понимаю. Всё, чем я занимался в этом году в Formula Regional, было подчинено единственной цели – я готовился к продолжению сотрудничества с Prema в 2020 году.

Мне нравится эта команда, атмосфера, которая царит в коллективе, и то, что здесь не упускают из внимания никакие мелочи. Я чувствую, что мне здесь рады, поэтому я готов трудиться, чтобы отблагодарить Prema за то, что помогли мне стать чемпионом Formula Ragional.

Я также благодарен своему окружению за то, что помогли мне выйти на этот уровень и за то, что нашли необходимое финансирование».

Рене Розин, руководитель команды: «Хочется поскорее увидеть, как Фредерик будет выступать в Формуле 3. В минувшем сезоне наша команда доминировала, и мы понимаем, что добиться таких же результатов с следующем году будет непросто.

Но позади у Фредерика прекрасный сезон в Formula Regional, и мы были впечатлены тем, какую скорость он показал в Валенсии и Макао. Безусловно, мы рады тому, что он вновь будет работать с нами. Он очень талантливый и трудолюбивый парень, поэтому я уверен, что вскоре он станет главным достоянием Prema».