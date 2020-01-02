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Автоспорт

Ферстаппен – лидер голосования «Гонщик дня»

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14 гонщиков по ходу сезона входили в пятёрку лучших по итогам голосования «Гонщик дня», которое в день Гран При проходит на официальном сайте чемпионата. Только Стролл, Грожан, Магнуссен, Перес, Джовинацци и Расселл ни разу не попадали в пятёрку.

Чаще всех в пятёрке оказывался Шарль Леклер – 16 раз в 21-м Гран При. По 15 раз в пятёрке были Хэмилтон и Ферстаппен, 13 раз – Феттель, 7 – Райкконен, Элбон, Сайнс и Риккардо, 5 – Норрис, 3 – Квят, 2 – Хюлкенберг, 1 – Гасли и Кубица.

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Чемпион мира Льюис Хэмилтон в этом году ни разу не становился «Гонщиком дня» по опросу болельщиков, а вот Макс Ферстаппен 7 раз признавался лучшим. Шарль Леклер – 4 раза, Себастьян Феттель – три. Валттери Боттас, Ландо Норрис и Алекс Элбон – два, и один раз, в финальном Гран При сезона – Нико Хюлкенберг.

Гонка
Гонщик дня

Австралия
Валттери Боттас

Бахрейн
Шарль Леклер

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Китай
Александер Элбон

Азербайджан
Шарль Леклер

Испания
Макс Ферстаппен

Монако
Макс Ферстаппен

Канада
Себастьян Феттель

Франция
Ландо Норрис

Австрия
Макс Ферстаппен

Великобритания
Шарль Леклер

Германия
Макс Ферстаппен

Венгрия
Макс Ферстаппен

Бельгия
Ландо Норрис

Италия
Шарль Леклер

Сингапур
Себастьян Феттель

Россия
Себастьян Феттель

Япония
Валттери Боттас

Мексика
Макс Ферстаппен

США
Алекс Элбон

Бразилия
Макс Ферстаппен

Абу-Даби
Нико Хюлкенберг

Источник:www.f1news.ru
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