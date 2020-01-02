Ферстаппен – лидер голосования «Гонщик дня»

14 гонщиков по ходу сезона входили в пятёрку лучших по итогам голосования «Гонщик дня», которое в день Гран При проходит на официальном сайте чемпионата. Только Стролл, Грожан, Магнуссен, Перес, Джовинацци и Расселл ни разу не попадали в пятёрку.
Чаще всех в пятёрке оказывался Шарль Леклер – 16 раз в 21-м Гран При. По 15 раз в пятёрке были Хэмилтон и Ферстаппен, 13 раз – Феттель, 7 – Райкконен, Элбон, Сайнс и Риккардо, 5 – Норрис, 3 – Квят, 2 – Хюлкенберг, 1 – Гасли и Кубица.
Чемпион мира Льюис Хэмилтон в этом году ни разу не становился «Гонщиком дня» по опросу болельщиков, а вот Макс Ферстаппен 7 раз признавался лучшим. Шарль Леклер – 4 раза, Себастьян Феттель – три. Валттери Боттас, Ландо Норрис и Алекс Элбон – два, и один раз, в финальном Гран При сезона – Нико Хюлкенберг.