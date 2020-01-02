Жена Грожана получила травму в Альпах

Роман Грожан с семьёй встречал Новый год в Альпах, где совмещает отдых с активным лыжными тренировками.

И если ещё утром у него было прекрасное настроение, о чём он сообщил своим болельщикам через Instagram, то ближе к вечеру оно резко изменилось. Оказывается, когда его супруга Марион спускалась по склону на горных лыжах, её сбил какой-то человек, ехавший на сноуборде, и она получила травмы, по счастью, не слишком серьёзные.

«Этот сноубордист чуть не разрезал мою жену пополам, после чего скрылся, как вор, – написал Роман в социальных сетях. – Мы уже были у доктора, и я надеюсь, что всё обойдётся. Друзья, надо лучше контролировать свою скорость и соблюдать правила безопасности на склонах».

Марион Грожан при этом нашла в себе силы пошутить, добавив: «В 2020 году я невольно переделала себе губы, хотя каталась на лыжах».