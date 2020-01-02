На F1TV состоялась премьера сериала о Формуле 2

Со 2 января подписчики цифрового сервиса F1TV могут смотреть новый документальный сериал «Ф2: в погоне за мечтой», о готовящейся премьере которого мы рассказывали.

Сериал состоит из пяти частей, он создан силами телевизионного подразделения Формулы 1, его авторы Рори Чайлд и Мартин Тёрнер создали весьма масштабное полотно, рассказывающее обо всех десяти командах Формулы 2 и их гонщиках, о том, как они провели минувший сезон, складывавшийся по весьма драматичному сценарию.

Новый фильм интересен ещё и тем, что впервые сделана попытка проникнуть за кулисы самого популярного в мире молодёжного чемпионата, который по праву считается последней ступенью на пути к вершине автоспорта – Формуле 1.

Авторы сериала постарались передать ту предельную целеустремлённость, которая отличает лучших гонщиков Ф2, рассказать об этих людях, о том, какие они в обычной жизни, за пределами паддока. Наиболее впечатляющие эпизоды были сняты в прошлом году в Спа, где в жуткой аварии погиб талантливый французский пилот Антуан Юбер, а Хуан-Мануэль Корреа получил тяжёлые травмы, после чего все в Формуле 2 проявили настоящую сплочённость и солидарность.

Пока новый сериал доступен только на платформе F1TV, но предполагается, что в дальнейшем права на его показ будут переданы и другим цифровым сервисам.