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Автоспорт

Новогоднее поздравление от Эрика Булье

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Эрик Булье, ранее руководивший такими командами, как Lotus и McLaren, а ныне работающий советником и послом Гран При Франции, поздравил российских болельщиков с наступающими зимними праздниками. Подчеркнём, что первую фразу своего обращения он произнёс по-русски!

Эрик Булье: «Всем добрый день!

Это последний день года, а в течение всего сезона вам, конечно, было интересно читать новости на сайте F1News.ru. По-моему, сезон был действительно захватывающий, ведь сражение за победы вели три команды.

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В 2021-м Формулу 1 ждут революционные преобразования, но впереди ещё год, когда регламент остаётся практически прежним, но при этом команды будут вкладывать серьёзные средства в машины следующего поколения, прилагая к этому огромные усилия.

Думаю, нас ждёт ещё один очень интересный сезон, когда за победу в чемпионате будут бороться как минимум три команды. И, конечно, было бы здорово, если бы побольше российских болельщиков в следующем году приехали к нам, на Французскую Ривьеру, чтобы посмотреть Гран При Франции!»

Источник:www.f1news.ru
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