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Автоспорт

В Ливане получили ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

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Мы рассказывали о некоторых обстоятельствах побега из Японии бывшего главы концерна Renault-Nissan Карлоса Гона, но эта история обещает превратиться в многосерийный детективный сериал. В четверг произошёл очередной его эпизод: Интерпол направил в Ливан ордер на арест Гона.

По информации Reuters, ордер уже получен силами внутренней безопасности страны, и теперь, по идее, к ситуации должны подключиться судебные инстанции.

Частный самолёт, на котором Гону удалось вылететь из Японии, по пути в Бейрут совершил посадку в Стамбуле, и в Турции уже началось своё расследование случившегося. Как пишет местная пресса, семь человек арестованы – четыре пилота, менеджер транспортной компании и два сотрудника аэропорта. Проблема в том, что МВД Турции не было информировано о том, что на борту самолёта находился беглый Гон, и, соответственно, пересечение границы зарегистрировано не было.

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Ордер Интерпола – это запрос об предварительном аресте подозреваемого лица, адресованный властям всех стран, которых объединяет эта международная организация. При этом у Ливана и Японии нет договора о взаимной выдаче преступников.

У Карлоса Гона есть французское, бразильское и ливанское гражданство, и в этой ближневосточной стране у него значительные активы, вложенные в недвижимость и банковский бизнес. Но любопытно, что представитель Министерства экономики Франции уже сделал вполне официальное заявление, что из Франции экстрадиция в Японию бывшему главе Renaut тоже не грозит.

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На 8 января намечена пресс-конференция Гона, но он заранее дал понять, что его семья не имеет отношения к его побегу, поскольку он всё организовал самостоятельно. При этом два ливанских адвоката уже направили в официальные инстанции требование об аресте беглеца за то, что в январе 2008 года он посетил Израиль, хотя гражданам Ливана это категорически запрещено. Как реагировать на подобное требование, будет решать прокуратура страны.

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Кроме того, неясно, по каким документам Гон пересёк государственную границу Ливана, если, по официальной информации, все три его паспорта были изъяты в Японии.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Гону, он решился на побег, когда узнал, что суд по его делу перенесён на апрель 2021 года. Все обвинения в экономических злоупотреблениях он отрицает.

Источник:www.f1news.ru
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