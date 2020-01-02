В Ливане получили ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Мы рассказывали о некоторых обстоятельствах побега из Японии бывшего главы концерна Renault-Nissan Карлоса Гона, но эта история обещает превратиться в многосерийный детективный сериал. В четверг произошёл очередной его эпизод: Интерпол направил в Ливан ордер на арест Гона.

По информации Reuters, ордер уже получен силами внутренней безопасности страны, и теперь, по идее, к ситуации должны подключиться судебные инстанции.

Частный самолёт, на котором Гону удалось вылететь из Японии, по пути в Бейрут совершил посадку в Стамбуле, и в Турции уже началось своё расследование случившегося. Как пишет местная пресса, семь человек арестованы – четыре пилота, менеджер транспортной компании и два сотрудника аэропорта. Проблема в том, что МВД Турции не было информировано о том, что на борту самолёта находился беглый Гон, и, соответственно, пересечение границы зарегистрировано не было.

Ордер Интерпола – это запрос об предварительном аресте подозреваемого лица, адресованный властям всех стран, которых объединяет эта международная организация. При этом у Ливана и Японии нет договора о взаимной выдаче преступников.

У Карлоса Гона есть французское, бразильское и ливанское гражданство, и в этой ближневосточной стране у него значительные активы, вложенные в недвижимость и банковский бизнес. Но любопытно, что представитель Министерства экономики Франции уже сделал вполне официальное заявление, что из Франции экстрадиция в Японию бывшему главе Renaut тоже не грозит.

На 8 января намечена пресс-конференция Гона, но он заранее дал понять, что его семья не имеет отношения к его побегу, поскольку он всё организовал самостоятельно. При этом два ливанских адвоката уже направили в официальные инстанции требование об аресте беглеца за то, что в январе 2008 года он посетил Израиль, хотя гражданам Ливана это категорически запрещено. Как реагировать на подобное требование, будет решать прокуратура страны.

Кроме того, неясно, по каким документам Гон пересёк государственную границу Ливана, если, по официальной информации, все три его паспорта были изъяты в Японии.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Гону, он решился на побег, когда узнал, что суд по его делу перенесён на апрель 2021 года. Все обвинения в экономических злоупотреблениях он отрицает.