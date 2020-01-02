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Автоспорт

В Mercedes не хотели подвергать риску карьеру Окона

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Эстебан Окон на протяжении долгого времени был участником молодёжной программы Mercedes, однако его надежды сменить Валттери Боттаса и стать новым напарником Льюиса Хэмилтона не оправдались. Команды Mercedes и Renault достигли договорённостей, и с этого сезона 23-летний гонщик будет выступать за заводскую команду французского автоконцерна.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольфф объяснил, что принять такое решение было непросто, однако в чемпионской команде хотели избежать противостояния Хэмилтона и Окона.

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«Если бы мы позволили Окону соперничать с Хэмилтоном, который выступает за Mercedes уже семь лет и находится сейчас на пике формы, то это не пошло бы Эстебану на пользу, – сказал Вольфф. – Особенно после того, как он пропустил сезон.

Вероятно, мы могли бы предпочесть и такой сценарий, который обещал быть очень интересным, и, возможно, Эстебан справился бы, но есть только один человек, которому удалось добиться успеха в свой первый же год выступлений за команду, где ему пришлось соперничать с суперзвездой. И это был именно Льюис Хэмилтон (в 2007 году он дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren, где его напарником был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо). Всем остальным гонщикам требовалось время.

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Мы не хотим подвергать риску дальнейшие перспективы Эстебана. Для того, чтобы одолеть Льюиса, он мог бы использовать какие-то приёмы, которые, возможно, не пошли бы на пользу его карьере».

В способностях 23-летнего француза не стоит сомневаться, он два сезона был напарником опытного Серхио Переса в Force India и уступал ему не так уж много. Но теперь Эстебану предстоит подтвердить свою скорость и умение работать в команде в составе Renault, где его напарником будет Даниэль Риккардо, один из самых быстрых гонщиков чемпионата. Любопытно, как он будет выглядеть на фоне австралийца.

Источник:www.f1news.ru
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