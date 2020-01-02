В Mercedes не хотели подвергать риску карьеру Окона

Эстебан Окон на протяжении долгого времени был участником молодёжной программы Mercedes, однако его надежды сменить Валттери Боттаса и стать новым напарником Льюиса Хэмилтона не оправдались. Команды Mercedes и Renault достигли договорённостей, и с этого сезона 23-летний гонщик будет выступать за заводскую команду французского автоконцерна.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольфф объяснил, что принять такое решение было непросто, однако в чемпионской команде хотели избежать противостояния Хэмилтона и Окона.

«Если бы мы позволили Окону соперничать с Хэмилтоном, который выступает за Mercedes уже семь лет и находится сейчас на пике формы, то это не пошло бы Эстебану на пользу, – сказал Вольфф. – Особенно после того, как он пропустил сезон.

Вероятно, мы могли бы предпочесть и такой сценарий, который обещал быть очень интересным, и, возможно, Эстебан справился бы, но есть только один человек, которому удалось добиться успеха в свой первый же год выступлений за команду, где ему пришлось соперничать с суперзвездой. И это был именно Льюис Хэмилтон (в 2007 году он дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren, где его напарником был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо). Всем остальным гонщикам требовалось время.

Мы не хотим подвергать риску дальнейшие перспективы Эстебана. Для того, чтобы одолеть Льюиса, он мог бы использовать какие-то приёмы, которые, возможно, не пошли бы на пользу его карьере».

В способностях 23-летнего француза не стоит сомневаться, он два сезона был напарником опытного Серхио Переса в Force India и уступал ему не так уж много. Но теперь Эстебану предстоит подтвердить свою скорость и умение работать в команде в составе Renault, где его напарником будет Даниэль Риккардо, один из самых быстрых гонщиков чемпионата. Любопытно, как он будет выглядеть на фоне австралийца.