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Автоспорт

Алонсо проходит акклиматизацию в Саудовской Аравии

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Как и многие участники 42-го ралли-рейда «Дакар», Фернандо Алонсо и его штурман Марк Кома прибыли в Саудовскую Аравию ещё несколько дней назад, чтобы нормально пройти акклиматизацию, а заодно встретить Новый год.

С 1 января по 3 января команды могут проводить обкатку своих машин на отрезке трассы, специально выделенном для этой цели организаторами «Дакара», но им запрещено знакомиться с другими участками дистанции соревнований. Утром 4 января, за день до старта ралли-рейда, заводской команде Toyota Gazoo Racing, за которую выступает Алонсо, предстоит пройти обязательную техническую и административную инспекцию.

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А вот опытнейший Карлос Сайнс, отец гонщика McLaren, решил не торопиться, спокойно встретил Новый год в Испании вместе с семьёй и прилетел в саудовский город Джидда, где стартует «Дакар», только вчера. Сайнс-старший, как и в прошлом году, выступает на Mini Buggy, его команда планирует провести обкатку машины 3 января, а послезавтра предоставить её организаторам для проведения всех необходимых проверок.

Дистанция ралли-рейда разбита на 12 этапов, а всего участникам «Дакара» предстоит преодолеть по территории Саудовской Аравии 7500 км, в основном по пескам. Учитывая, что для Фернандо Алонсо это первый опыт выступления в столь продолжительных соревнованиях, ему придётся очень непросто, хотя команда Toyota считается одним из фаворитов.

Источник:www.f1news.ru
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