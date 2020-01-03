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Автоспорт

Андреа Стелла – гоночный директор McLaren

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В новогоднем интервью руководитель команды McLaren Андреас Зайдль подтвердил произошедшие перестановки – главный гоночный инженер McLaren Андреа Стелла назначен на пост гоночного директора, который в прошлом занимал Эрик Булье.

Андреас Зайдль: «Сейчас у нас очень сильная группа специалистов, на которых я могу опереться. Это технический директор Джеймс Ки, руководитель производственного отдела Пирс Тинн и Андреа Стелла в роли гоночного директора.

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Я полностью им доверяю. Крайне важно правильно делегировать полномочия, поощрять сотрудников рисковать и самостоятельно принимать решения, поддерживать их, если что-то идёт не так, ведь ошибки бывают у всех. Это единственный способ сделать команду сильнее».

Источник:www.f1news.ru
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