Андреа Стелла – гоночный директор McLaren

В новогоднем интервью руководитель команды McLaren Андреас Зайдль подтвердил произошедшие перестановки – главный гоночный инженер McLaren Андреа Стелла назначен на пост гоночного директора, который в прошлом занимал Эрик Булье.

Андреас Зайдль: «Сейчас у нас очень сильная группа специалистов, на которых я могу опереться. Это технический директор Джеймс Ки, руководитель производственного отдела Пирс Тинн и Андреа Стелла в роли гоночного директора.

Я полностью им доверяю. Крайне важно правильно делегировать полномочия, поощрять сотрудников рисковать и самостоятельно принимать решения, поддерживать их, если что-то идёт не так, ведь ошибки бывают у всех. Это единственный способ сделать команду сильнее».