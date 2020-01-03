Формула 2: Фелипе Другович выступит за MP Motorsport

19-летний бразилец Фелипе Другович проведёт предстоящий сезон в Формуле 2 – он подписал контракт с командой MP Motorsport, с которой в начале декабря успешно отработал на тестах, попав в число четырёх лучших новичков.

Фелипе Другович: «Я рад присоединиться к MP Motorsport в своём дебютном сезоне в Формуле 2. Мы хорошо поработали на тестах в Абу-Даби, где я понял, что вместе с командой смогу рассчитывать на успешное выступление в 2020-м. С нетерпением жду начала предсезонных тестов и первых гонок в Формуле 2».

В 2019-м Фелипе выступал в Формуле 3, лишь четыре раза за сезон финишировав в десятке и заработав восемь очков.