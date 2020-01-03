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Автоспорт

Формула 2: Фелипе Другович выступит за MP Motorsport

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19-летний бразилец Фелипе Другович проведёт предстоящий сезон в Формуле 2 – он подписал контракт с командой MP Motorsport, с которой в начале декабря успешно отработал на тестах, попав в число четырёх лучших новичков.

Фелипе Другович: «Я рад присоединиться к MP Motorsport в своём дебютном сезоне в Формуле 2. Мы хорошо поработали на тестах в Абу-Даби, где я понял, что вместе с командой смогу рассчитывать на успешное выступление в 2020-м. С нетерпением жду начала предсезонных тестов и первых гонок в Формуле 2».

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В 2019-м Фелипе выступал в Формуле 3, лишь четыре раза за сезон финишировав в десятке и заработав восемь очков.

Источник:www.f1news.ru
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