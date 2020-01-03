Контракт Alfa Romeo и Orlen оценивается в 10 млн. евро

Одной из первых заметных новостей в Новом году стало подтверждение контракта между Alfa Romeo Racing и польской нефтегазовой компанией Orlen: в 2020-м она стала титульным спонсором швейцарской команды, а Роберт Кубица будет выполнять функции резервного пилота.

Хотя точной информации о круге его обязанностей пока нет, польские источники, близкие к Роберту, предполагают, что ему предстоит работать в Хинвиле на новом симуляторе команды, но также вместе с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци он будет пилотировать машину C39 на предсезонных тестах в Барселоне и проведёт по ходу сезона несколько пятничных тренировок.

По словам самого Кубицы, работа на симуляторе и помощь команде по доводке нового шасси его интересует только в сочетании с пилотированием машины на реальной трассе, поскольку только так можно по-настоящему почувствовать её особенности. Безусловно, это очень важно на случай, если поляку действительно придётся заменять кого-то из гонщиков основного состава.

Швейцарские источники оценивают контракт Orlen и Alfa Romeo примерно в такую же сумму, сколько польские нефтяники в прошлом году платили Williams, а это около 10 млн. евро. Команда из Хинвила нуждается в новых инвестициях, поскольку, по слухам, Alfa Romeo может сократить финансирование команды вследствие финансовых сложностей. Осенью прошлого года концерн Fiat Chrysler сообщал об убытках порядка 941 млн. евро, связанных со сменой модельного ряда Alfa Romeo и Maserati.

Кстати, хотя в официальное наименование команды теперь включен польский бренд Orlen, заявка на участие в чемпионате мира подана от имени швейцарской компании Sauber Motorsport AG, поэтому, по сути, ничего не меняется, и если кто-то из гонщиков Alfa Romeo поднимется на первую ступень подиума (вероятность невелика, но вдруг), во время церемонии награждения будет звучать «Швейцарский псалом» – так называется гимн Швейцарской Конфедерации.