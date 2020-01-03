Новое на сайте

еще
Пятница, 3 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМашина Mercedes понравилась Росси больше, чем Ferrari
Автоспорт

Машина Mercedes понравилась Росси больше, чем Ferrari

AdminНет комментариев
Добавлено

Много ли есть людей, которые могут похвастаться тем, что пилотировали машины таких двух команд Формулы 1, как Ferrari и Mercedes? По крайней мере, такой опыт есть у Валентино Росси, семикратного чемпиона мира по мотогонкам.

Росси впервые сел за руль Ferrari зимой 2006 года в Валенсии, и это были полноценные тесты, после которых в Маранелло даже начали строить планы в его отношении, однако он предпочёл продолжить карьеру в MotoGP.

Читайте также:  Роберт Кубица проведёт тесты в DTM вместе с BMW

А 9 декабря прошлого года, и мы об этом рассказывали, Валентино и Льюис Хэмилтон поменялись своими гоночными «снарядами»: шестикратный чемпион мира оседлал его Yamaha M1, а «Доктор» сел за руль Mercedes.

«Пожалуй, я единственный человек в мире, кому довелось попробовать на ходу и Ferrari, и Mercedes, согласитесь? – заявил Росси в интервью Gazzetta dello Sport. – Единственный! По-моему, это круто. Современная машина Формулы 1 мне понравилась больше, в том числе и потому, что у меня было меньше проблем с шеей. У машины Mercedes впечатляющий турбомотор, эти гибридные силовые установки – настоящее безумие. И машина на такой широкой резине невероятно здорово держит трассу.

Читайте также:  Джордж Расселл: Я был недостаточно агрессивен

Когда появилась идея поменяться техникой с Льюисом, я сказал себе: “Отлично, это классно!” Но обычно в таких случаях всегда есть риск, что всё превратится в надувательство, потому что ты проедешь каких-нибудь 20 кругов, а потом 4 часа будешь позировать фотографам и общаться с прессой. Поэтому я поставил условие: “Я приеду, если это будет полноценный день, как было с Ferrari. Настоящие тесты, 70-80 кругов, чтобы под конец сессии не было сил вылезти из машины”.

Читайте также:  Ф2: Луи Делетраз подписал контракт с Carlin

Именно так всё и получилось».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Ливане получили ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Жена Грожана получила травму в Альпах

Ф3: Фредерик Вести подписал контракт с Prema

В Mercedes не хотели подвергать риску карьеру Окона

На F1TV состоялась премьера сериала о Формуле 2

Закрыть