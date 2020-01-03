Машина Mercedes понравилась Росси больше, чем Ferrari

Много ли есть людей, которые могут похвастаться тем, что пилотировали машины таких двух команд Формулы 1, как Ferrari и Mercedes? По крайней мере, такой опыт есть у Валентино Росси, семикратного чемпиона мира по мотогонкам.

Росси впервые сел за руль Ferrari зимой 2006 года в Валенсии, и это были полноценные тесты, после которых в Маранелло даже начали строить планы в его отношении, однако он предпочёл продолжить карьеру в MotoGP.

А 9 декабря прошлого года, и мы об этом рассказывали, Валентино и Льюис Хэмилтон поменялись своими гоночными «снарядами»: шестикратный чемпион мира оседлал его Yamaha M1, а «Доктор» сел за руль Mercedes.

«Пожалуй, я единственный человек в мире, кому довелось попробовать на ходу и Ferrari, и Mercedes, согласитесь? – заявил Росси в интервью Gazzetta dello Sport. – Единственный! По-моему, это круто. Современная машина Формулы 1 мне понравилась больше, в том числе и потому, что у меня было меньше проблем с шеей. У машины Mercedes впечатляющий турбомотор, эти гибридные силовые установки – настоящее безумие. И машина на такой широкой резине невероятно здорово держит трассу.

Когда появилась идея поменяться техникой с Льюисом, я сказал себе: “Отлично, это классно!” Но обычно в таких случаях всегда есть риск, что всё превратится в надувательство, потому что ты проедешь каких-нибудь 20 кругов, а потом 4 часа будешь позировать фотографам и общаться с прессой. Поэтому я поставил условие: “Я приеду, если это будет полноценный день, как было с Ferrari. Настоящие тесты, 70-80 кругов, чтобы под конец сессии не было сил вылезти из машины”.

Именно так всё и получилось».