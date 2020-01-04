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Автоспорт

Абитебул: Подготовка к 2021-му не может быть оправданием

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В Renault неудачно провели прошлый сезон, но не готовы пожертвовать предстоящим ради прогресса в 2021-м, когда Формулу 1 ждут серьёзные перемены…

Сирил Абитебул, руководитель команды: «В 2021-м у всех будет хороший шанс, но я не думаю, что в какой-то другой команде столь же серьёзно продвинулись при подготовке к 2021-му, как мы – просто потому, что мы выделили на это очень большие ресурсы.

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Но подготовка к 2021-му не может служить оправданием ещё одного неудачного сезона в 2020-м. Я рассчитываю на прогресс команды, опираясь на опыт и выводы, сделанные в прошлом году.

В 2019-м мы заняли пятую строчку в Кубке конструкторов – на позицию ниже, чем в 2018-м, но я считаю, что команда всё же провела сезон лучше, чем за год до этого. Мы прибавляем с каждым годом и надеемся сделать следующий шаг в 2020-м».

Источник:www.f1news.ru
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