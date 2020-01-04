Ален Прост: Леклер уже стал «первым» в Ferrari

Многие скептически оценили решение Ferrari пригласить 21-летнего Шарля Леклера на место опытного Кими Райкконена, но монегаск произвёл отличное впечатление, в том числе на четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста…

Ален Прост: «С Шарлем я часто общаюсь. Когда в столь молодом возрасте вы убеждаете Ferrari обратить на вас внимание – это уже первая победа.

Гонщики Ferrari всегда выступают в условиях невероятного прессинга, но первый сезон Шарля в Скудерии получился очень успешным. Он уже себя зарекомендовал, уже стал «первым номером» в Ferrari. Леклер выступал на уровне Себастьяна Феттеля уже в первом сезоне за Ferrari – и это произвело впечатление.

Иногда он был чуть быстрее, иногда чуть медленнее, но продемонстрировал удивительную зрелость и несколько раз доказал, что в случае необходимости может работать локтями. Когда я слышу его переговоры по радио, то часто думаю, что мужества ему не занимать».