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Автоспорт

Эдуард Николаев: Наш план – выиграть Дакар

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Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Николаев – Яковлев – Рыбаков многие считают фаворитами ралли-рейда Дакар в категории грузовиков – и россияне с оптимизмом ждут старта…

Эдуард Николаев: «Новый Дакар – это новый вызов, но моя команда сильна и хорошо готова. Наш план – выиграть Дакар.

Думаю, это будет очень интересно. Всё в новинку – новая местность, новая страна, новые города, новые дюны. Всё будет совсем иначе, нас ждёт очень рыхлый песок, много мелкой пыли феш-феш, много камней – нужно всё время поддерживать максимальную концентрацию».

Источник:www.f1news.ru
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