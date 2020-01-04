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Автоспорт

Фернандо Алонсо: Прежде всего, я хочу финишировать

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Фернандо Алонсо дважды становился чемпионом в Формуле 1, дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», а в конце недели стартует в ралли-рейде «Дакар». В интервью пресс-службе марафона в Дакаре испанец рассказал о своих ожиданиях…

Фернандо Алонсо: «Я хочу понять, каково это – участвовать в Дакаре. Прежде всего, я хочу финишировать, хотя знаю, что это будет очень и очень сложно.

Невозможно представить себе более далёкие от Формулы 1 гонки, чем Дакар. Задача интересная, добиться успеха почти невозможно, но я хочу испытать это на себе. Подготовка была напряженной, в последние несколько месяцев я стал более зрелым гонщиком, в этом и есть для меня смысл таких испытаний – после каждого из них я хочу становиться сильнее».

Источник:www.f1news.ru
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